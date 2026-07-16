İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Levent Üzümcü hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında da "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

Levent Üzümcü gözaltında!

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