İhlas Haber Ajansı
Levent Üzümcü gözaltında!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı.
Özetle DinleLevent Üzümcü gözaltında!
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Gündem az önce
Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Levent Üzümcü hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.
- "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.
- Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Levent Üzümcü hakkında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında da "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.
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