Artan sağanak yağışlara dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon ve Rize’de heyelan riski olduğunu işaret ederek uyardı. MTA ve AFAD haritalarına göre özellikle kuzeye bakan yamaçlarının riskli olduğunu belirten Bektaş, “Doğru planlama hayat kurtarır” dedi. Bektaş, istinat duvarlarının can ve mal güvenliğinin en önemli güvencesi olduğunu vurguladı.

Deprem riski bulunan bölgelere ilişkin uyarılarıyla bilinen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez heyelan riskine karşı uyardı.

Heyelan riski var! Osman Bektaş 2 ili işaret ederek uyardı: Sadece duvarı değil, yamacı da hesaplayın

HEYELAN TEHLİKESİ TAŞIYOR

Bektaş, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve AFAD tarafından yayımlanan ulusal heyelan envanteri ve duyarlılık haritalarına göre, Trabzon ve Rize'nin özellikle kuzeye bakan yamaçlarının geniş ölçüde heyelan tehlikesi taşıdığını ifade etti.

Bektaş “Bu alanlarda yapı güvenliği yalnızca temel taşıma gücü veya istinat duvarı hesabıyla sınırlandırılamaz” dedi.

Heyelan riski var! Osman Bektaş 2 ili işaret ederek uyardı: Sadece duvarı değil, yamacı da hesaplayın

KAYMA DAİRESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bektaş şöyle uyardı:

TBDY 2018, geoteknik tasarım kapsamında şevin genel stabilitesinin değerlendirilmesini, potansiyel kayma yüzeylerinin belirlenmesini ve statik ile depremli koşullarda analiz edilmesini öngörmektedir. Drenaj, şüphesiz önemli bir güvenlik unsurudur; ancak heyelan duyarlı yamaçlarda potansiyel kayma dairesi belirlenmeden yoğun yerleşim alanları ve çok katlı yapıların uzun dönem güvenliğini tam olarak değerlendirmek mümkün değildir.

"YAMACI DA HESAPLAYIN"

Bektaş “TBDY 2018 açık uyarıyor: sadece duvarı değil, yamacı da hesaplayın!” diye vurguladı.

Heyelan riski var! Osman Bektaş 2 ili işaret ederek uyardı: Sadece duvarı değil, yamacı da hesaplayın

“İSTİNAT DUVARLARI EN ÖNEMLİ GÜVENCE”

Trabzon ve Rize’de artan yağışların, istinat duvarlarını hayati hale getirdiğini belirten Bektaş, “Aktif heyelan sahalarında hızla artan yapılaşma nedeniyle istinat duvarları can ve mal güvenliğinin en önemli güvencesidir. Ancak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) esas alınmadan, şev stabilitesi, kayma dairesi, yeraltı suyu ve deprem etkileri birlikte değerlendirilmezse, gelecekte beklenmeyen duvar göçmeleri ve heyelan felaketleri yaşanabilir. Doğru planlama hayat kurtarır” diyerek uyardı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

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