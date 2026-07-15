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Düzce'nin Kervan mevkisinde ters şeride girerek trafiği tehlikeye atan ve olası bir faciaya davetiye çıkaran otomobil sürücüsü, karşı yönden kendi şeridinde ilerleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar edilmesi ve KGYS kayıtlarının titizlikle incelenmesi sonucu plakası tespit edilen kural tanımaz sürücüye 90 bin lira cezai işlem uygulandı.

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