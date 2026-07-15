15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaralı vatandaşları kabul etmediği iddialarıyla uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Özel Fatih Hastanesi, bu kez iflas sürecindeki satış ilanıyla dikkat çekti. İstanbul 3. İflas Dairesi, hastaneye ait ruhsatı 226 milyon lirayı aşan bedelle satışa çıkardı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından yaralı vatandaşları kabul etmediği yönündeki iddialarla kamuoyunda geniş yankı uyandıran Özel Fatih Hastanesi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında, iflas sürecinde bulunan hastanenin ruhsatının satışa çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul 3. İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, müflis Şifa Sağlık Tesisleri A.Ş.'ye ait hastane ruhsatı için 226 milyon 146 bin 674 lira 5 kuruş muhammen bedel belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KABUL EDİLMEMİŞTİ

Hastane, darbe girişiminin yaşandığı gece hasta kabulünü durdurduğu ve binanın ışıklarını kapattığı yönündeki iddialar nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, yaralı vatandaşların hastaneye alınmadığı yönündeki şikayetler değerlendirilmiş, çok sayıda mağdurun ifadesine başvurulmuştu.

15 Temmuz gecesi yaralıları kabul etmemişti! O hastane hakkında yeni gelişme

Soruşturma dosyasına, hasta kabulünün durdurulması kararının dönemin hastane yöneticileri tarafından alındığı yönündeki iddialar da girmişti. Yargı sürecinde iki hastane yöneticisi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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