BMW, marş motorunda tespit edilen üretim kaynaklı bir sorun nedeniyle binlerce otomobili geri çağırma kararı aldı. Şirket, arızanın nadir durumlarda aşırı ısınmaya ve yangın riskine yol açabileceğini belirterek araç sahiplerine araçlarını binalardan uzakta, açık alanda park etmelerini söyledi.

Son dönemde artan yangın riski nedeniyle geri çağırmalar lüks sınıfa da yansıdı. BMW, marş motoru sisteminde tespit edilen teknik bir sorun nedeniyle yeni bir geri çağırma programı başlattı. Geri çağırma, özellikle belirli üretim dönemine ait şarj edilebilir hibrit modelleri kapsıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, yalnızca ABD'de 29 bin 119 araç bu geri çağırmadan etkileniyor.

Yaklaşık 30 bin aracı geri çağıran BMW’den uyarı: Hibrit araçları evden uzak tutun

Sorunun kaynağında marş motoru rölesi ve iç mekanizmasında zamanla oluşabilen aşınma ve korozyon yer alıyor. BMW'nin yaptığı incelemelere göre bu durum, marş motorunun aşırı ısınmasına veya kısa devre yapmasına neden olabiliyor. En kötü senaryoda ise motor bölmesinde yangın çıkma riski bulunuyor.

Araç sahiplerine "onarım tamamlanana kadar araçlarını dışarıda ve binalardan uzakta park etmeleri" tavsiye ediliyor.

Yaklaşık 30 bin aracı geri çağıran BMW’den uyarı: Hibrit araçları evden uzak tutun

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR

Bu sorun , 2016-2018 330e iPerformance, 2017-2019 740Le xDrive iPerformance ve 2018-2020 530e iPerformance'ın yanı sıra dört tekerlekten çekişli muadilini etkiliyor.

2025 yılında 196.355 aracı etkileyen ve aralarında alev alan birkaç aracın da bulunduğu önceki bir geri çağırma ile bağlantılı. O dönem yapılan geri çağırma birçok farklı modeli kapsıyordu, ancak şarj edilebilir hibrit modelleri içermiyordu.

Yaklaşık 30 bin aracı geri çağıran BMW’den uyarı: Hibrit araçları evden uzak tutun

BMW, sorunun tespit edildiği araçlarda marş motorunu ücretsiz olarak yenisiyle değiştirecek. Onarım işlemleri yetkili servislerde herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilecek. Şirket ayrıca araç sahiplerine geri çağırma bildirimi ulaştığında en kısa sürede servis randevusu almalarını tavsiye ediyor.

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