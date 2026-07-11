Trabzonspor'un 11 Şubat 2025'te AC Ajaccio'dan kadrosuna kattığı Tim Jabol-Folcarelli'ye, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile birlikte Premier Lig'den bir takımın daha talip olduğu belirtildi. Bordo-mavili kulüp, Fransız orta sahanın bonservisini belirledi.

Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımı Trabzonspor'da kadroya dahil edilen futbolcuların yanı sıra yolların ayrılacağı isimlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Karadeniz ekibinde Tim Jabol-Folcarelli; İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz ve ABD ekiplerinin radarında bulunuyor.

Tim Jabol-Folcarelli, Trabzonspor'da 40 maçta süre aldı ve 3 asist kaydetti.

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TRANSFER OLDUĞU PARANIN 8 KATI İSTENİYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Şubat 2025'te 1 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Fransız orta saha için 7-8 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor. Ligue 1, LaLiga ve MLS'ten oyuncuyla ilgilenen takımların, yüksek maaş nedeniyle transferden çekildiği ancak Premier Lig kulüplerinin ilgisinin devam ettiği aktarıldı.

Acun Ilıcalı, Hull City ile tarihi bir başarıya imza attı.

HULL CITY VE CRYSTAL PALACE'IN LİSTESİNDE

Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, Folcarelli'nin peşinde. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün aynı sıra teknik direktörlük görevine Pierre Sage'ı getiren Crystal Palace'ın da, deneyimli futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.

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