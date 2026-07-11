Acun Ilıcalı'nın kulübü peşinde: Trabzonspor'a 1,5 yılda 8 kat kazandırabilir
Trabzonspor'un 11 Şubat 2025'te AC Ajaccio'dan kadrosuna kattığı Tim Jabol-Folcarelli'ye, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile birlikte Premier Lig'den bir takımın daha talip olduğu belirtildi. Bordo-mavili kulüp, Fransız orta sahanın bonservisini belirledi.
- Trabzonspor, 1 milyon euroya aldığı 26 yaşındaki Fransız orta saha Tim Jabol-Folcarelli için 7-8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
- Oyuncuyla İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz ve ABD'den ekipler ilgileniyor.
- Yüksek maaş beklentisi nedeniyle bazı ilgilenen takımlar geri çekilirken, Premier Lig kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
- Premier Lig'e yükselecek Hull City ve Crystal Palace'ın Folcarelli'yi transfer etmek istediği belirtiliyor.
Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımı Trabzonspor'da kadroya dahil edilen futbolcuların yanı sıra yolların ayrılacağı isimlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Karadeniz ekibinde Tim Jabol-Folcarelli; İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz ve ABD ekiplerinin radarında bulunuyor.
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TRANSFER OLDUĞU PARANIN 8 KATI İSTENİYOR
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Şubat 2025'te 1 milyon euroya kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Fransız orta saha için 7-8 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor. Ligue 1, LaLiga ve MLS'ten oyuncuyla ilgilenen takımların, yüksek maaş nedeniyle transferden çekildiği ancak Premier Lig kulüplerinin ilgisinin devam ettiği aktarıldı.
HULL CITY VE CRYSTAL PALACE'IN LİSTESİNDE
Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, Folcarelli'nin peşinde. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün aynı sıra teknik direktörlük görevine Pierre Sage'ı getiren Crystal Palace'ın da, deneyimli futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.
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