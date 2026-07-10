Trabzonspor durmak bilmiyor! Yen bomba Prestianni
Transferde gaza basan Trabzonspor, Benfica forması giyen Arjantinli genç yıldız Gianluca Prestianni için mutlu sona çok yakın. Bordo-mavililerin yeni transferi Sidny Lopes Cabral da eski takım arkadaşı için, "Umarım Trabzonspor'a gelir, çok büyük bir oyuncu" sözleriyle transfere destek verdi.
- Trabzonspor, şu ana kadar 10 oyuncuyu kadrosuna kattı.
- Anlaşmaya varılan Prestianni'nin güncel piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösteriliyor.
- Benfica, Prestianni'yi 2024 ara transfer döneminde Vélez Sarsfield'dan 9 milyon avroya almıştı.
- Prestianni, Benfica'da 56 resmi maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.
- Prestianni'nin doğal mevkisi sağ kanat olup, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.
- Trabzonspor'un yeni oyuncularından Sidny Lopes Cabral, Prestianni'nin takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Trabzonspor’da transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 10 oyuncuyu kadrosuna katan bordo mavililer, 20 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Gianluca Prestianni transferi için Benfica ile 20 milyon avro karşılığında anlaşmaya vardı.
Trabzonspor’un yenilerinden Sidny Lopes Cabral Benfica’dan eski takım arkadaşı için Portekiz basınına yaptığı açıklamada “Prestianni umarım Trabzonspor’a gelir. O çok büyük bir oyuncu. Kalitesiyle büyük katkı sağlayacaktır. Onunla yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum” dedi.
Trabzonspor'dan 130 milyonluk sponsorluk anlaşması
56 MAÇTA 4 GOL, 8 ASİST
Benfica, genç yıldızı 2024 yılının ara transfer döneminde Arjantin ekibi Vélez Sarsfield'dan 9 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Güncel piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösterilen 19 yaşındaki Prestianni, Portekiz temsilcisinde bugüne kadar 56 resmi karşılaşmada forma giyerken 4 gol atıp 8 asist yaptı.
Doğal mevkisi sağ kanat olan Arjantinli oyuncu, ihtiyaç halinde sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor.