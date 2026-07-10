Transferde gaza basan Trabzonspor, Benfica forması giyen Arjantinli genç yıldız Gianluca Prestianni için mutlu sona çok yakın. Bordo-mavililerin yeni transferi Sidny Lopes Cabral da eski takım arkadaşı için, "Umarım Trabzonspor'a gelir, çok büyük bir oyuncu" sözleriyle transfere destek verdi.

Trabzonspor’da transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 10 oyuncuyu kadrosuna katan bordo mavililer, 20 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Gianluca Prestianni transferi için Benfica ile 20 milyon avro karşılığında anlaşmaya vardı.

Trabzonspor’un yenilerinden Sidny Lopes Cabral Benfica’dan eski takım arkadaşı için Portekiz basınına yaptığı açıklamada “Prestianni umarım Trabzonspor’a gelir. O çok büyük bir oyuncu. Kalitesiyle büyük katkı sağlayacaktır. Onunla yeniden oynamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

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56 MAÇTA 4 GOL, 8 ASİST

Benfica, genç yıldızı 2024 yılının ara transfer döneminde Arjantin ekibi Vélez Sarsfield'dan 9 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Güncel piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösterilen 19 yaşındaki Prestianni, Portekiz temsilcisinde bugüne kadar 56 resmi karşılaşmada forma giyerken 4 gol atıp 8 asist yaptı.

Doğal mevkisi sağ kanat olan Arjantinli oyuncu, ihtiyaç halinde sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor.

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