MEB'den tarihî karar: Öğrencilerin kişisel verileri dijital mecrada paylaşılamayacak
Millî Eğitim Bakanlığı, kişisel verilerin korunmasına yönelik tüm illere yeni talimat gönderdi. Yeni düzenlemeyle öğrenci ve personele ait kimlik, başarı, devamsızlık, sağlık bilgileri ile fotoğraf ve videoların okulun internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer çevrim içi platformlarda paylaşılması yasaklandı.
- Öğrenci, veli, öğretmen ve personele ait kişisel verilerin görev ve hizmet gereği doğrultusunda, belirli ve meşru amaçlarla işlenmesi gerektiği belirtildi.
- Öğrenci sınıf listeleri, T.C. kimlik numaraları, sınav listeleri, sağlık bilgileri ve veli bilgileri gibi kişisel veriler okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayımlanamayacak.
- Daha önce yayımlanmış ve kişisel veri içeren içerikler kamuya açık erişimden kaldırılacak.
- Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında fotoğraf ve video çekimi veya paylaşımı durumlarında amaç, ortam, saklama süresi ve erişim yetkisi önceden belirlenecek.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderdi. Yazıda, öğrenci, veli, öğretmen, personel ve diğer ilgililere ait kişisel verilerin yalnızca görev ve hizmet gerekleri doğrultusunda, belirli ve meşru amaçlarla işlenmesi, işlenen verilerin yapılan işlemle sınırlı olması, gereğinden fazla veri alınmaması ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı gerekli tedbirlerin uygulanması gerektiği bildirildi.
Öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, T.C. kimlik numaraları, sınav listeleri, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık bilgileri, disiplin bilgileri, veli bilgileri, personel iletişim bilgileri ile öğrenci ve personele ait fotoğraf, video ve benzeri içerikler, okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayımlanamayacak.
Özel eğitim sınıfları için emsal karar
KAMUYA AÇIK ERİŞİMDEN KALDIRILACAK
Söz konusu platformlarda daha önce yayımlanmış olan ve kişisel veri içeren liste, belge, fotoğraf, video, duyuru ile dosyalar, okul veya kurum müdürlüklerince gözden geçirilecek, kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık erişimden kaldırılacak.
Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında, fotoğraf ve video çekimi veya paylaşımı yapılması gereken durumlarda çekim ve paylaşım amacı, paylaşım yapılacak ortam, saklama süresi ve kimlerin erişebileceği önceden belirlenecek.