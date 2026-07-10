ABD Başkanı Trump’ın NATO Zirvesi’ne gelmesini engellemek isteyen İsrail Başbakanı Netanyahu bunu başaramayınca, peş peşe Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yaptı. Trump’ı Ankara’dan sonra Tel Aviv’e getirmeye çalışan Yahudi lobisi de başarılı olamadı.

Ankara’da yapılan NATO Zirvesi’nde birliğin gündemi yanında Suriye, Lübnan ve Orta Doğu içerikli dosyalar da liderler düzeyinde görüşüldü. Türkiye, özellikle İsrail işgallerini ve Orta Doğu ve küresel düzeyde istikrarı tehdit eden gelişmeleri farklı ülke temsilcileriyle gerçekleşen ikili müzakerelerde gündeme getirdi. Tel Aviv, Ankara’daki tarihî zirveyi “Osmanlıya dönüş provası” olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zirve boyunca Türkiye’yle ilgili üç ayrı saldırı niteliği taşıyan açıklama yaptı. İsrail medyası ve hükûmet kanadında “Erdoğan bütün cephelerde kazanıyor” ifadelerinin yanında “1947’den bugüne en ağır yenilgiyi yaşıyoruz. Erdoğan-Trump ekseni bölgesel denklemi değiştiriyor. NATO’da İsrail’in üye ülkeler için tehdit hâline gelebilir” yorumları yapıldı.

"İSRAİL SABOTAJLARININ SÜRECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Gazetemize konuşan başkent kaynakları, Netanyahu yönetiminin Ankara zirvesini gölgeleme adına birçok girişimde bulunduğu bilgisini paylaştı. Üst düzey Türk yetkili “Yahudi lobisi, ilk olarak Trump’ın Ankara’da olmasını engellemek için yoğun faaliyet yürüttü. Bu gerçekleşmeyince Trump’ın Ankara’dan sonra Tel Aviv’e gitmesi konusunda baskı yaptılar. Yine başaramadılar ve ardından Türkiye’nin öncülük ettiği Trump-Şara (Suriye lideri) görüşmesini engellemeye çalıştılar. Bu konuda da istedikleri olmadı. Zirveyle eş zamanlı Suriye’nin Dera ve Kuneytra hattı ile Lübnan saldırılarını artırdılar. Son olarak ise Hürmüz’de tansiyonu yükselterek Erdoğan ve Türkiye’nin elde ettiği başarıyı gölgelemeye çalıştılar. Bundan sonra da sıcak noktalarda İsrail sabotajlarının süreceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı’mız, İsrail kaynaklı yakın, orta ve uzak dönem risklerini Trump’a anlattı. Diğer yetkililer de NATO üyesi muhataplarıyla bu konuları detaylı bir biçimde paylaştı” diye konuştu.

BAŞARIMIZ TESCİLLENDİ

NATO konusunun uzman isim olan emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Savaş Biçer zirve boyunca İsrail tahriklerini, Türkiye’nin kazanımlarını gazetemize değerlendirdi. Zirvenin her anlamda tarihî sonuçları olacağını belirten Doç. Dr Savaş Biçer şu tespitlerde bulundu: Zirveye her açıdan Türkiye mührü vuruldu. Bu görüşmelerin ve alınan kararların gelecekte çok ciddi etkilerini göreceğiz. Zirvenin Ankara’da yapılması NATO Paktı’nın güney ve doğu aksıyla ilgili bir irade beyanıdır. Ankara’nın savunma ve caydırıcılık alanında belirleyici aktör olduğu tescil edildi. Elbette bu aşamaya yaptığımız teknoloji alanındaki büyük atılımlarla geldik. Elde edilen başarıyı gölgelemek adına özellikle İsrail kanadından hamleler gelmesi çok doğal. Çünkü bu zirveyi kendileri adına büyük bir yenilgi olarak okudular. İran’la üretilen son gerilim de bunun bir göstergesi. Buna paralel şunu söyleyebiliriz ki, Türkiye’nin bölgedeki gücü ve etkisi gerilimlerle daha da pekişti ve kazanıma dönüştü. Bölgedeki üstünlüğümüzü artık hemen hemen herkes kabul ediyor. Ukrayna-Rusya ve İran-ABD-İsrail savaşı genel konjonktüründe konumumuzu güçlendirdi. Türkiye şu an Karadeniz’in kilidini elinde tutan ülke durumunda. Akdeniz’deki varlığımız da yine son derece kritik nitelik arz ediyor. Olayın İsrail boyutuna gelince Netanyahu, bazı NATO üyesi ülkelerini kullanarak bölgeyi ve Türkiye’nin kazanımlarını sabote etmeye çalışacak. Bu çok açık. Ancak Türkiye, Suriye’deki kazanımlarını tehlikeye düşürecek bir hareketlilik olursa, gerektiği kadar ve gereken yöntemlerle müdahale eder. Libya örneğinde olduğu gibi. Suriye için Golan tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı gibidir. İsrail Golan’ı tamamen kendi toprağı yapmayı hedefl iyor ve yakın dönemde Suriye’de yeni işgal girişimlerinde bulunabilir. Bizim açımızdan Suriye bir anlamda millî güvenlik unsuru hâlini aldı. Türkiye için Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli. Bu konuda ABD, Rusya ve İran’ı ikna eden, Libya’da asi Hafter’i dize getiren Türkiye karşısında İsrail ancak her zamanki gibi haydutluk yapar. Biz içeride sağlam duralım, bileğimizi dışarıdan bükemezler.

Israil’in sabote etme çabası sonuçsuz kaldı! Tel Aviv, Türkiye’nin NATO Zirvesi’ndeki başarısını gölgelemeye çalıştı

TEL AVİV’DE “TÜRKİYE” TOPLANTISI

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakereleri için toplandı. İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceğini ve Başkan Donald Trump ile Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini görüşeceğini yazdı. Tel Aviv yönetiminin, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesini engelleyemezse özellikleri düşürülmüş versiyonlarının teslim edilmesi için çaba göstereceği konuşuluyor.

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