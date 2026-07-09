İran'ın Ankara Büyükelçiliği, NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'nde ülkenin nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin yer alan ifadelere sert tepki gösterdi. Açıklamada, "NATO, İran'a ders veremez veya bölgesel barış ve güvenlik konusunda politika dikte edemez" denilirken, ABD ve İsrail'e yönelik dikkat çeken suçlamalarda da bulunuldu.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'nde İran'ın nükleer faaliyetleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisine ilişkin yer alan değerlendirmelere yazılı açıklamayla cevap verdi. Büyükelçilik, bildirideki ifadelerin "temelsiz" ve "siyasi saiklerle kaleme alındığını" savundu.

Açıklamada, İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl amaçlarla yürütüldüğü öne sürülerek, ülkenin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olduğu ve nükleer silahların savunma doktrininde yer almadığını defalarca dile getirdiği ifade edildi.

İran ayrıca Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği ile seyrüsefer serbestisinin korunmasına katkı sağladığını savunurken, bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeninin İran değil, bölge dışı güçlerin askeri müdahaleleri ve politikaları olduğunu ileri sürdü.

ABD, İSRAİL VE NATO'YA SERT İFADELER

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise ABD, İsrail ve NATO'ya yönelik sert ifadeler kullanıldı. İran tarafı, "Müzakere masasını bombalayan ve diplomasi yerine saldırganlığı tercih eden İran değil, ABD ve İsrail'di. İran halkına yönelik saldırıları destekleyen NATO, İran'a ders veremez veya bölgesel barış ve güvenlik konusunda politika dikte edemez" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilik, bu tür açıklamaların barışa katkı sunmadığını ve NATO'nun çifte standart uyguladığı yönündeki eleştirileri güçlendirdiğini savundu.

Açıklamanın sonunda ise İran'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini korumakta kararlı olduğu vurgulanırken, kalıcı barışın ancak devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi, iç işlerine müdahale edilmemesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesiyle mümkün olacağı ifade edildi.

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