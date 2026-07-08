Türkiye’de sinema sektörüne yönelik organize edilen tek proje olma özelliğini taşıyan “12 Punto 2026”nın uluslararası jüri üyeleri belli oldu.

TRT Sinema imzasıyla bu yıl 8’inci defa düzenlenen 12 Punto’da dünya sinemasının önde gelen beş ismi jüri koltuğuna oturacak.

12-19 Temmuz tarihleri arasında, 30 farklı ülkeden sinema profesyonellerinin katılımıyla yapılacak programda, dünya sinemasının ödüllü isimleri bir araya gelecek.

“A Separation (Bir Ayrılık)” ve “The Salesman (Satıcı)” filmleriyle iki Oscar kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, 12 Punto’nun uluslararası jürisinin başkanlığını üstlenecek.

Jüri heyetinde ayrıca Romanya Yeni Dalga sinemasının öncüsü Cristi Puiu, Altın Palmiye ödüllü yapımcı Erik Hemmendorff, Oscar adayı yapımlara imza atan Nadim Cheikhrouha ve Venedik Film Festivali Danışmanı Violeta Bava da yer alıyor.



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