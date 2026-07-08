Sürücü kursu ücretlerinin 45 bin TL’yi bulması üzerine harekete geçen Bakiyem, öğrencilere anında finansman desteği sağlıyor. Türkiye’de yılda 1,5 milyon kişinin ehliyet aldığına dikkat çeken Bakiyem CEO’su Umut Yalçın, yeni uygulama ile sürücü adaylarının bir dakikada kredi alabileceğini söyledi

Yılda ortalama 1,5 milyon kişinin ehliyet aldığı Türkiye’de ehliyet ücreti için yaklaşık 45 milyar lira ödüyoruz. Artan sürücü kursu fiyatları sebebiyle ehliyet almak zorlaşırken birçok öğrencinin kredi kartı limiti bu tutarları tek seferde karşılamaya yetmiyor. Yeni uygulama ile birlikte sürücü adaylarının kredi ile ehliyet sahibi olmasının önü açılıyor.

Geçmişte 1.000 - 1.500 TL seviyelerinde olan sürücü kursu maliyetlerinin bugün 40 - 45 bin TL bandına çıktığına dikkat çeken Bakiyem CEO’su Umut Yalçın bu durumun öğrenciler ve aileleri için ciddi bir finansman ihtiyacı doğurduğunu söyledi. Bu problemi çözmek için lisanslı bir finans kuruluşuyla özel bir anlaşma yaptıklarını belirten Yalçın, “Öğrenci kursa geldiğinde kredi kartı limiti yetmiyorsa veya nakit parası yoksa, doğrudan bizim altyapımız üzerinden kredi kullanabilecek. Sisteme öğrencinin veya anne-babasının T.C. kimlik numarası giriliyor. Arka planda çalışan özel parametreler sayesinde sadece bir dakika içerisinde kredi onayı çıkıyor. 40 bin TL’lik ödeme anında 6 aya bölünüyor. Öğrenci taksitlerini 6 ayda öderken, sürücü kursu ise parasını aynı gün peşin olarak alıyor” dedi.

Yalçın, temmuz ayı itibarıyla devreye giren uygulamanın Türkiye’nin 81 ilindeki 3.600 sürücü kursunun tamamını kapsadığını söyledi.

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SİSTEME SIZMAK İÇİN RÜŞVET BİLE TEKLİF EDİYORLAR

Finansal teknolojiler hayatı kolaylaştırırken diğer yandan illegal yapıların ve organize dolandırıcılık şebekelerinin dijital ödeme altyapılarına sızma girişimi de ciddi boyutlara ulaştı. Şirkete sanal POS hizmeti almak maksadıyla günde gelen her 10 başvurudan en az 6’sının ya doğrudan dolandırıcılık ya da yasa dışı bahis ve kumar gibi marjinal alanlarla ilişkili olduğunu belirten Yalçın, bu durumun tüm bankalar ve ödeme kuruluşları için çok büyük bir sorun hâline geldiğini söyledi.

Yalçın, “Yasal zırh arayan Forex dolandırıcıları ve sahte fişçiler her yolu deniyor. Hatta araya nüfuzlu kişileri sokup, ‘Bizim işimizi çöz, normal tarife yerine yüzde 5 komisyon al’ diye açıkça rüşvet teklif eden pervasız yapılar var. En hassas olduğumuz konu güvenlik ve filtreleme. Şüpheli talepleri daha ilk konuşmada analiz edip kapıdan çeviriyoruz” diye konuştu.

Umut Yalçın

8 KİŞİLİK EKİPLE 4 MİLYAR LİRALIK OPERASYON

Bugüne kadar 6.500’ün üzerinde müşteriye dokunan Bakiyem, aylık 1.200 ile 1.300 arasında aktif kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Bakiyem, milyarlık işlem hacmini ve Türkiye çapındaki operasyonlarını sadece 7-8 kişilik bir ekiple yönetiyor. Şirketin sanal POS tarafındaki aylık işlem hacmi 4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, yılbaşından bu yana toplam sanal POS hacmi 20 milyar TL’yi aşmış durumda. Yeni devreye alınan tüketici ve bayi finansmanı projelerinin de katkısıyla aylık toplam ödeme hacminin 6 milyar TL bandına çıkması bekleniyor.

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