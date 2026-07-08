Avustralya galibiyeti sonrasında Filistin bayrağı açan Mısır’ın hocası “Filistin halkının acısını hissetmeyen, insan olmayı hak etmiyor” dedi.

2026 Dünya Kupası’nda Fas ile birlikte son 16 turuna kalan bir diğer Afrika ülkesi olan Mısır, futbol dünyasının takdirini kazanan takımlardan birisi oldu.

DAİMA YANLARINDAYIZ

Mısır Millî Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Arjantin maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avustralya karşısında galip gelmelerini Filistin bayrağı açarak kutlamasıyla alakalı konuşan Hassan “Daima Filistin’in yanında olacağız. Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Mısır Teknik Direktörü Hassan'dan Filistin mesajı: İnsanlık ölüyor!

DÜNYA NİYE SUSKUN?

Bütün dünyayı Filistin konusunda harekete geçmeye çağıran Hassan “Avrupa’da veya Amerika’da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze’de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor. Dünyanın Filistin halkını bu hâlde yalnız bırakması utanç vericidir. Filistin’de insanlarla birlikte aslında insanlık ölüyor” dedi.

ONLARIN ACISI BİZİM ACIMIZ

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, Avustralya karşısında aldıkları galibiyet sonrası sahada Filistin bayrağı açarak dikkatleri üzerine çekmişti. Hassan “Onların acısı bizim acımızdır” diye konuştu.

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