Bir NATO ülkesi zirvede neden iki lider tarafından temsil edildi?
NATO Zirvesi'nde alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıktı. Birçok ülke tek liderle temsil edilirken, bir NATO üyesinin iki ayrı lider ve iki farklı heyetle Ankara'ya gelmesi dikkat çekti.
- Söz konusu ülke, zirveye iki ayrı heyetle katıldı; başbakanı ve heyeti Ticaret Bakanı, cumhurbaşkanını ise Kültür ve Turizm Bakanı karşıladı.
- İki liderin ayrı uçaklarla gelmesi, ülkedeki iç siyasi gerilimin NATO alanına taşındığı yorumlarına yol açtı.
- Zirveye katılım, başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki anlaşmazlığın son halkası oldu ve cumhurbaşkanı bu durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.
- Anayasa Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararı sonrası cumhurbaşkanının da heyette yer almasının önü açıldı.
- Zirve fotoğrafında iki liderin birbirinden uzak noktalarda durduğu görüldü.
- Cumhurbaşkanı Petr Pavel, NATO liderleriyle doğrudan görüşmeler yapmanın anayasal sorumluluğunun bir parçası olduğunu belirtti.
Ankara’daki NATO Zirvesi’nde çekilen aile fotoğrafında dikkat çeken bir ayrıntı gündem oldu. Birçok ülke zirvede tek liderle temsil edilirken, bir NATO üyesinin hem cumhurbaşkanı hem de başbakan düzeyinde iki ayrı heyetle Ankara’ya gelmesi dikkat çekti.
Söz konusu ülkenin başbakanı ve heyeti Ankara’da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılanırken, kısa süre sonra cumhurbaşkanını taşıyan ikinci hükümet uçağı da Esenboğa’ya indi. Cumhurbaşkanını ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.
İki liderin aynı havalimanından kısa aralıklarla yola çıkmasına rağmen ayrı uçaklarla Ankara’ya gelmesi, ülkedeki iç siyasi gerilimin NATO sahasına taşındığı yorumlarına yol açtı.
ZİRVE KRİZİ MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI
NATO zirvesine katılım, başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki anlaşmazlığın son halkası oldu. Geleneksel olarak her iki ismin de yer aldığı heyette cumhurbaşkanını istemeyen başbakanın kararı, mahkemelik olmuştu.
Bunun üzerine cumhurbaşkanı konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı sonrası cumhurbaşkanının da heyette yer almasının önü açıldı.
FOTOĞRAFTA DA AYRI NOKTALARDA YER ALDILAR
Zirve fotoğrafında iki liderin birbirinden uzak noktalarda durması da dikkatlerden kaçmadı.
Emekli bir general olan cumhurbaşkanı Pavel geçmişte NATO Askeri Komitesi Başkanlığı görevini yürütmesiyle ittifakın en tanınan isimleri arasında yer almakta.
Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise zirve öncesinde yaptığı açıklamada, NATO liderleriyle doğrudan görüşmeler yapmanın kendisi açısından anayasal sorumluluğunun bir parçası olduğunu vurgulamıştı. Pavel, Ankara'daki zirvede müttefiklerin görüşlerini ilk elden dinlemek ve mümkün olduğunca fazla liderle temas kurmak istediğini ifade etmişti.