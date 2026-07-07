NATO Zirvesi'nde alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıktı. Birçok ülke tek liderle temsil edilirken, bir NATO üyesinin iki ayrı lider ve iki farklı heyetle Ankara'ya gelmesi dikkat çekti.

Ankara’daki NATO Zirvesi’nde çekilen aile fotoğrafında dikkat çeken bir ayrıntı gündem oldu. Birçok ülke zirvede tek liderle temsil edilirken, bir NATO üyesinin hem cumhurbaşkanı hem de başbakan düzeyinde iki ayrı heyetle Ankara’ya gelmesi dikkat çekti.

Söz konusu ülkenin başbakanı ve heyeti Ankara’da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılanırken, kısa süre sonra cumhurbaşkanını taşıyan ikinci hükümet uçağı da Esenboğa’ya indi. Cumhurbaşkanını ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

Bir NATO ülkesi zirvede neden iki lider tarafından temsil edildi?

İki liderin aynı havalimanından kısa aralıklarla yola çıkmasına rağmen ayrı uçaklarla Ankara’ya gelmesi, ülkedeki iç siyasi gerilimin NATO sahasına taşındığı yorumlarına yol açtı.

Bir NATO ülkesi zirvede neden iki lider tarafından temsil edildi?

ZİRVE KRİZİ MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

NATO zirvesine katılım, başbakan ile cumhurbaşkanı arasındaki anlaşmazlığın son halkası oldu. Geleneksel olarak her iki ismin de yer aldığı heyette cumhurbaşkanını istemeyen başbakanın kararı, mahkemelik olmuştu.

Bunun üzerine cumhurbaşkanı konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı sonrası cumhurbaşkanının da heyette yer almasının önü açıldı.

Bir NATO ülkesi zirvede neden iki lider tarafından temsil edildi?

FOTOĞRAFTA DA AYRI NOKTALARDA YER ALDILAR

Zirve fotoğrafında iki liderin birbirinden uzak noktalarda durması da dikkatlerden kaçmadı.

Emekli bir general olan cumhurbaşkanı Pavel geçmişte NATO Askeri Komitesi Başkanlığı görevini yürütmesiyle ittifakın en tanınan isimleri arasında yer almakta.

Bir NATO ülkesi zirvede neden iki lider tarafından temsil edildi?

Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise zirve öncesinde yaptığı açıklamada, NATO liderleriyle doğrudan görüşmeler yapmanın kendisi açısından anayasal sorumluluğunun bir parçası olduğunu vurgulamıştı. Pavel, Ankara'daki zirvede müttefiklerin görüşlerini ilk elden dinlemek ve mümkün olduğunca fazla liderle temas kurmak istediğini ifade etmişti.

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