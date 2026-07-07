Pakistan'da Sharjah-Karaçi seferini yapan Boeing 737 tipi kargo uçağı, motor arızası bildirmesinin ardından radardan kayboldu. İçinde 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağa ilişkin arama çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da 5 kişilik mürettebatı bulunan bir kargo uçağının radardan kaybolması endişeye neden oldu. Sharjah'dan Karaçi'ye gitmek üzere havalanan özel bir kargo şirketine ait 27 yıllık Boeing 737 tipi uçak, Karaçi açıklarında yaklaşık 155 deniz mili mesafedeyken hava trafik kontrolüyle bağlantısını kaybetti.

İlk belirlemelere göre uçağın radar kayıtlarında kısa süre içerisinde yaklaşık 34 bin feet irtifa kaybettiği görüldü.

İNCELEME VE ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Pakistan Sivil Havacılık İdaresi de yaptığı açıklamada, uçağın kaybolmadan önce motor arızası bildirimi yaptığını doğruladı.

İçinde 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın akıbetine ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, olayın nedenine ilişkin inceleme ve arama çalışmaları sürüyor.

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