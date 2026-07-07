Star TV ekranlarında yayın hayatına kısa sürede güçlü bir başlangıç yapan Doğanın Kanunu, her hafta reytinglerde elde ettiği başarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı yapımın yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla beklenirken "Doğanın Kanunu hangi gün, bu akşam var mı?" soruları da gündemde yer alıyor.

Yıllar önce olumsuz sonuçlanan bir iş görüşmesinin ardından yolları yeniden kesişen Yaman ve Doğa'nın hikayesi Star TV'de izleyenlerle buluşuyor. Farklı hayatlara sahip olan iki karakter, geçmişten gelen sırlarla yüzleşirken zamanla aralarında beklenmedik bir bağ oluşuyor. Romantik komedi dizisi Doğanın Kanunu her hafta akşam 20.00'de ekranlara geliyor. Peki, Doğanın Kanunu hangi gün, bu akşam var mı? Doğanın Kanunu yeni bölüm ne zaman?

Doğanın Kanunu hangi gün, bu akşam var mı? Gözler yeni bölümde!

DOĞANIN KANUNU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Doğanın Kanunu her çarşamba akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekranlara geliyor. İlk bölümü 10 Haziran 2026'da yayınlanan dizi, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Doğanın Kanunu hangi gün, bu akşam var mı? Gözler yeni bölümde!

DOĞANIN KANUNU BU AKŞAM VAR MI?

Doğanın Kanunu 8 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin merakla beklenen 5. bölümü bu akşam yayınlanacak.

Doğanın Kanunu hangi gün, bu akşam var mı? Gözler yeni bölümde!

DOĞANIN KANUNU OYUNCULARI KİMLER?

Doğanın Kanunu'nun başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Arslanoğlu, Bartu Zeytinci, Kübra Balcan, Olcay Yusufoğlu, Aziz Caner, Lara Aslan, Yiğitcan Engin, Yüksel Ünal, Çağla Demir ve Müttalip Müjdeci gibi isimler bulunuyor.

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