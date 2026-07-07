TRT1'in yeni dizisi "Evlilik Güzeldir" için oyuncu görüşmeleri başladı. Başrollerde yer almaları için İlayda Alişan ve Emre Bey'e teklif götürüldü. Yapım sıcak bir aile hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TRT1, yeni yayın dönemi için aile temalı iddialı bir dizi hazırlığına başladı. "Evlilik Güzeldir" adıyla izleyici karşısına çıkacak yapımın hazırlıkları sürerken, dizinin oyuncu kadrosu için de görüşmeler hız kazandı. Dizinin yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Şafak Bal yer alacak.

Yeni projede başroller için iki dikkat çeken oyuncuya teklif götürüldü. Edinilen bilgilere göre, Emre Bey ve İlayda Alişan, dizinin "Sinan" ve "Yasemin" karakterlerine hayat vermek üzere yapım ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde ikilinin TRT1 ekranında aynı projede buluşması bekleniyor.

BİR BABA VE BEŞ KIZININ SICAK AİLE HİKAYESİ…

"Evlilik Güzeldir", merkezine nikâh memuru Mesut Bahtiyar ile beş kızından oluşan kalabalık bir aileyi alacak. Eşini yıllar önce kaybeden Mesut, annesi Safiye, merhum eşinden yadigâr kayınçosu Servet ve kızları Zeynep, Nergis, Aslı, Yasemin ile Bahar'la aynı çatı altında hayatını sürdürüyor.

Aile bağlarını, kuşak çatışmalarını ve sıcak mahalle ilişkilerini konu alacak dizide, Mesut'un en büyük hayali ise beş kızının da mutlu yuvalar kurduğunu görmek olacak. Dizi, hem duygusal hem de mizahi yönüyle aile izleyicisini ekran başına toplamayı hedefliyor.

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