ABD'den ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi! İkramlar dikkat çekti
Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak tarihi NATO Zirvesi öncesi başkentte tüm hazırlıklar tamamlanırken, ABD heyetinden Savunma Bakan Yardımcısı Michael P. Duffey'nin Ankara'ya ulaşmasıyla diplomasi trafiği resmen başladı. Duffey'e ilk ikram gözlerden kaçmadı.
- Zirveye NATO'ya üye 32 ülkenin lideri katılacak.
- Zirve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın heyetinde yer alan Savunma Bakan Yardımcısı Michael P. Duffey Ankara'ya ulaştı.
- Duffey, Esenboğa Havalimanı'nda Türk misafirperverliği göstergesi olarak çay ikramıyla karşılandı.
- Ankara'da güvenlik, ulaşım, iletişim ve lojistik gibi tüm detaylar titizlikle planlandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tarihi zirve kapsamında, NATO'ya üye 32 ülkenin lideri başkentte bir araya gelecek.
Zirve öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın heyetinde yer alan Savunma Bakan Yardımcısı Michael P. Duffey de Ankara'ya ulaştı.
Başkent Ankara, güvenlikten ulaşıma, iletişim altyapısından lojistik organizasyona kadar her ayrıntının titizlikle planlandığı kritik bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çok sayıda diplomat, bürokrat, gazeteci ve davetliyi ağırlayacak.
ABD HEYETİNDEN ANKARA'YA İLK ÜST DÜZEY ZİYARET
Zirve öncesinde Ankara'ya gelen ilk üst düzey isimlerden biri olan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael P. Duffey, Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.
ÇAY İKRAM EDİLDİ
Duffey'e karşılamada Türk misafirperverliğinin bir göstergesi olarak çay ikram edildi.