Almanya'da otobüs sürücüsünü rahatsız eden küçük bir sinek kazaya yol açtı. Sineği uzaklaştırmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otobüs yoldan çıktı. Kazada aralarında 4 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde meydana gelen trafik kazası, duyanları şaşkına çevirdi.

Olay, Düsseldorf'un batısındaki Viersen-Dülken bölgesinde meydana geldi. Viersen Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, rutin seferini yapan otobüs Eindhovener Caddesi'nden Heiligen Caddesi yönüne ilerlediği sırada sürücüyü rahatsız eden bir sinek nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücünün hareket halindeyken sineği uzaklaştırmaya çalışması üzerine otobüs yoldan çıkarak bir evin bahçe çitlerine çarptı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada 54 yaşındaki otobüs şoförü yara almazken, araçta bulunan yolculardan 36, 46 ve 49 yaşındaki üç kadın ile 4 yaşındaki bir erkek çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın sürücünün dikkatinin kısa süreli dağılması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

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