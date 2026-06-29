Almanya'da silah sesleri yükseldi! Çok sayıda ölü var
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş çaplı operasyon başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
- Stade kentinde, Dankers caddesi yakınlarında silah sesleri duyuldu.
- Saldırı bir gençlik merkezinde gerçekleşti.
- Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
- Olay yerinde bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- Saldırının amacı ve nedenleri henüz netlik kazanmadı.
- Polis, bölgeden uzak durma uyarısında bulundu.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı yaklaşık 50 bin nüfuslu Stade kentinde, pazartesi günü öğle saatlerinde kanlı bir saldırı yaşandı. Dankersstraße caddesi yakınlarında duyulan silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil yardım ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
İlk verilere göre, bir gençlik merkezinde gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırıda 5 kişi öldü.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturan özel harekat polisleri, düzenlenen hızlı operasyonla bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Saldırının hangi amaçla yapıldığı ve arkasındaki nedenler henüz netlik kazanmadı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki incelemeleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.
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