Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş çaplı operasyon başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı yaklaşık 50 bin nüfuslu Stade kentinde, pazartesi günü öğle saatlerinde kanlı bir saldırı yaşandı. Dankersstraße caddesi yakınlarında duyulan silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve acil yardım ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

İlk verilere göre, bir gençlik merkezinde gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırıda 5 kişi öldü.

Almanyada silah sesleri yükseldi! Çok sayıda ölü var

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturan özel harekat polisleri, düzenlenen hızlı operasyonla bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırının hangi amaçla yapıldığı ve arkasındaki nedenler henüz netlik kazanmadı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki incelemeleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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