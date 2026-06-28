Akbil basanların durup izlediği durak! İstanbul kaosunun ortasında sürpriz manzara
İstanbul'un en yoğun ulaşım merkezlerinden Cevizlibağ’da, taksi dolmuş şoförlerinin refüjde 2 yıldır özenle baktığı paçalı tavuklar, her gün binlerce yolcunun ilgi odağı oluyor. Metrobüs ve tramvay duraklarının kesişimindeki yeşil alanı 5 tavuk, 1 horoz ve 3 civcivlik sıra dışı bir yaşam alanına dönüştüren şoförler, mesai aralarında hayvanları besleyerek stres atıyor. Yoğun tempoda tavukları izleyen vatandaşlar ise simit ve mısır ikram ederek bu renkli manzaraya ortak oluyor.
- Cevizlibağ-Taksim hattında çalışan taksi dolmuş şoförleri, refüjde bulunan yeşil alanda 2 yıldır paçalı tavuk besliyor.
- Bu alanda şu anda 5 paçalı tavuk, 1 horoz ve 3 civciv bulunuyor.
- Yolcular ve çevre sakinleri tavukları besleyerek ilgi gösteriyor.
- Şoförler, tavukların bakımını dönüşümlü olarak üstleniyor ve tavuklar kendileri için bir stres atma yöntemi olarak görülüyor.
- Durak sorumlusu, tavukların sakin tabiatlı olduğunu ve alanın dışına kaçmadıklarını belirtiyor.
İstanbul'un en yoğun ulaşım akslarından biri olan Cevizlibağ’daki refüj, sıra dışı bir alana dönüştü. Cevizlibağ-Taksim hattında çalışan taksi dolmuş şoförleri, metrobüs, tramvay ve minibüs duraklarının kesişim noktasındaki yeşil alanda 2 yıldır paçalı tavuk besliyor. Şoförlerin dinlenme konteynerinin yanında, etrafı çitlerle çevrili alanda şu an 5 paçalı tavuk, 1 horoz ve 3 civciv yaşıyor.
YOLCULARIN VE ŞOFÖRLERİN İLGİ ODAĞI
Günde binlerce yolcunun geçtiği noktada bu manzarayı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşe veya okula yetişmeye çalışan kent sakinleri, tavukları izlemek için mola veriyor; yanlarındaki ekmek, simit ve mısırlarla onları besliyor. Akşam saatlerinde şoförler tarafından korunaklı kümeslerine alınan sakin tabiatlı hayvanlar, çevre sakinlerinin neşe kaynağı haline gelmiş durumda.
"SEVGİDEN ÇALMAYA ÇALIŞAN BİLE OLUYOR"
Durak şoförlerinden Muhammed Enes Kanayran, tavukların herkesi mutlu ettiğini belirterek, "Yumurtalardan almak isteyenler, besleyenler oluyor. Hatta o kadar çok sevenler var ki çalmaya çalışanlar dahi çıkıyor. Gece kümese kilitliyoruz, gündüz mısırcı kardeşimiz mısır veriyor, kendimiz bakıyoruz" dedi.
"YOLCULAR KÖY HASRETİNİ GİDERİYOR"
Şoför Ali Akdenizli, tavukların bakımını dönüşümlü olarak üstlendiklerini söylerken, durak sorumlusu Ahmet Udun ise paçalı tavukların kendileri için büyük bir stres atma yöntemi olduğunu ifade etti. Udun, "Dolmuş bekleyenler bu manzara karşısında köy hasretini gideriyor. Alanın dışına hiç kaçmıyorlar, cinsleri gereği çok sakinler. Civcivler yumurtadan çıkınca hepimiz büyük heyecan yaşıyoruz" diye konuştu.