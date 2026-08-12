Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre Galatasaray Ortaokulunu bitiren öğrenciler artık Galatasaray Lisesi'ne geçmek için merkezi sınava girmek zorunda olacaklar.

"Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği uyarınca, Galatasaray Ortaokulunu bitiren ve Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınav neticesinde ilk yüzde 4 arasına giren öğrenciler, kurum tarafından Fransızca ve Türkçe derslerinden dil bilgilerinin yeterliliğini ölçen yeterlilik sınavına girecekler.

DİL SINAVINA TABİ TUTULACAKLAR

Fransızca ve Türkçe dil sınavlarından ayrı ayrı 100 puan üstünden 70 puan alan öğrenciler, lisenin 9'uncu sınıfına, yeterli puanı alamayanlar ise Fransızca hazırlık sınıfına gidecek.

Galatasaray Lisesi'ne girişe sınav şartı getirildi

Yönetmelikteki geçici madde çerçevesinde ise "yeni kayıt yüzdelik dilimi" ile alakalı ilave edilen ibare, 2026-2027 eğitim öğretim senesinden önce ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uygulanamayacak.

Yönetmelik öncesinde Galatasaray Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerden sınavsız bir şekilde Galatasaray Lisesi'ne geçebiliyordu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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