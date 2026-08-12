Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 kişi can verdi, 7 yaralı var
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, Y.E.S. (22) idaresindeki otomobil, ilçenin Köseli kavşağında V.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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