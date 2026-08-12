12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaştı. Şimdi ise ''Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?'' sorusu gündeme getirildi. İşte, 12 Ağustos Çarşamba hava durumu...

12 Ağustos Çarşamba günü güney ve batı kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekti. Antalya, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. İzmir ve Muğla'da 38, Burdur'da 37, Siirt'te 37, Adana'da 36 ve Mardin'de 36 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte, 12 Ağustos Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Ağustos Çarşamba hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 12 Ağustos Çarşamba günü için yayımladığı tahmine göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, bazı bölgelerde ise çok bulutlu geçecek. Akdeniz'in Toroslar bölümü, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yurdun diğer bölgelerinde ise yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in geniş bölümünde az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Ağustos Çarşamba hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

12 Ağustos Çarşamba günü yağışların daha çok kuzey ve doğu kesimlerde belirli bölgelerde görülmesi öngörülüyor.

Akdeniz'de Toroslar mevkiinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Karadeniz'de ise yağış alanı daha geniş olacak. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için yağış uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağış ihtimali bulunuyor. Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Ağustos Çarşamba hava durumu

12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Ağustos Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12 Ağustos Çarşamba hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu,

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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