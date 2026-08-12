Honda NSX'in modern yorumu olan JAS Motorsport ve Pininfarina imzalı spor otomobil Tensei'nin iç mekanı ilk kez gösterildi. Orijinal NSX'in sade kokpit tasarımını koruyan otomobil, modern dijital göstergeler ve dokunmatik ekranla güncellenirken atmosferik V6 motor, 6 ileri manuel şanzıman ve üç pedal kombinasyonundan vazgeçmiyor.

Honda NSX, otomobil dünyasının en ikonik Japon spor otomobillerinden biri olarak yeniden yorumlanıyor. JAS Motorsport ve Pininfarina tarafından geliştirilen Tensei'nin dış tasarımının ardından şimdi de kabin tasarımı ortaya çıktı.

Yeni Tensei, modern bir süper otomobilin teknolojilerini kullanmasına rağmen orijinal NSX'in sürücü odaklı karakterini korumayı hedefliyor. JAS Motorsport tarafından paylaşılan görüntülerde üretim tasarımının son halinin gösterildiği belirtiliyor. Ancak görsellerin tamamlanmış otomobile ait fotoğraflardan ziyade render görüntüleri olduğu ifade ediliyor.

Efsane Honda NSX yeniden doğdu! Pininfarina tasarımlı Tensei'nin iç mekanı ortaya çıktı

ORİJİNAL NSX'İN RUHU KORUNMUŞ

Tensei'nin kokpitinde ilk dikkat çeken detay, tasarımın günümüz süper otomobillerine kıyasla oldukça sade olması. Alçak gösterge paneli, sürücüye dönük kokpit yapısı ve aşağı doğru hafifçe eğimli orta konsol, orijinal NSX'in tasarım felsefesini modern bir yorumla devam ettiriyor. Bununla birlikte 1990'ların teknolojisi tamamen geride bırakılmış. Analog gösterge panelinin yerini TFT dijital gösterge ekranı alırken, orta konsola da göze fazla batmayan bir dokunmatik ekran yerleştirilmiş.

JAS Motorsport, Tensei'nin müşterilerine çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunacağını ve yüzlerce farklı kombinasyonun tercih edilebileceğini belirtiyor.

Efsane Honda NSX yeniden doğdu! Pininfarina tasarımlı Tensei'nin iç mekanı ortaya çıktı

KIRMIZI VE SİYAH AĞIRLIKLI SPORTİF KABİN

Paylaşılan araçta kabin için kırmızı ve siyah renk kombinasyonu tercih edilmiş. Direksiyon simidi, kapı panelleri ve spor koltuklarda kırmızı detaylar öne çıkarken, metalik yüzeyler ve teknik görünümlü kumaş malzemeler kabinin daha modern ve premium bir atmosfere kavuşmasını sağlıyor. Bu yaklaşım, orijinal NSX'in sade ve işlevsel kabinini günümüz standartlarına taşırken gereksiz ekran kalabalığından kaçınıyor.

Efsane Honda NSX yeniden doğdu! Pininfarina tasarımlı Tensei'nin iç mekanı ortaya çıktı

KARBON GÖVDE VE DAHA KASLI TASARIM

Tensei yalnızca eski bir NSX'in gövdesine yeni bir body kit eklenmesinden ibaret değil. JAS Motorsport, orijinal Honda platformunu temel alırken otomobilin üzerine Pininfarina tarafından tasarlanan tamamen yeni bir karbon fiber gövde yerleştiriyor.

Gövde oranları da kapsamlı şekilde değiştirilmiş. Otomobilin iz genişliği artırılmış, aks mesafesi uzatılmış, arka bölümdeki çıkıntı kısaltılmış, gövde daha geniş ve kaslı hale getirilmiş. Buna rağmen NSX'in karakteristik tasarım unsurlarından bazıları korunuyor.

Efsane Honda NSX yeniden doğdu! Pininfarina tasarımlı Tensei'nin iç mekanı ortaya çıktı

POP-UP FARLAR GERİ DÖNÜYOR

Tensei'nin en nostaljik detaylarından biri açılır farlar. Günümüz otomobillerinde artık neredeyse tamamen terk edilen pop-up far tasarımı, Tensei'de modern bir yorumla yaşamaya devam ediyor.

Arka bölümde ise orijinal NSX'in gövdeye entegre spoiler tasarımının yeniden yorumlanmış bir versiyonu kullanılıyor. Bu detaylar, Tensei'nin modern bir restomod olmasına rağmen otomobilin 1990'larda ortaya çıkan tasarım mirasıyla bağını koparmamasını sağlıyor.

Efsane Honda NSX yeniden doğdu! Pininfarina tasarımlı Tensei'nin iç mekanı ortaya çıktı

V6 MOTOR, MANUEL ŞANZIMAN VE ÜÇ PEDAL

Tensei'nin asıl sürprizi ise kaputun altında. Modern süper otomobillerin büyük bölümü hibrit sistemlere, elektrik motorlarına ve çift kavramalı otomatik şanzımanlara yönelirken Tensei oldukça geleneksel bir reçete kullanıyor.

Otomobilde Honda'nın klasik motor mimarisinden türetilen atmosferik V6 görev yapıyor. Bu motor, elektrik motoru olmadan, turboşarj kullanmadan ve kulakçık tipi vites değiştiriciler olmadan çalışıyor. Güç aktarımı ise 6 ileri manuel şanzıman üzerinden gerçekleştiriliyor. Yani sürücünün kontrolünde üç pedal ve geleneksel bir vites kolu bulunuyor. Bu özellik, Tensei'yi günümüzün elektronik destekli performans otomobillerinden oldukça farklı bir noktaya taşıyor.

Efsane Honda NSX yeniden doğdu! Pininfarina tasarımlı Tensei'nin iç mekanı ortaya çıktı

PARİS OTOMOBİL FUARI'NDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Tensei'nin gerçek otomobiliyle tanışmak için biraz daha beklemek gerekecek. JAS Motorsport ve Pininfarina, Tensei Unit 001 isimli ilk otomobili ekim ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda kamuoyunun karşısına çıkaracak. Böylece ilk kez otomobilin gerçek gövdesi ve kabini yakından görülebilecek. Aynı etkinlikte Tensei, Ultimate Supercar Garage bölümünde Honda'nın Prelude HRC Concept modeliyle birlikte sergilenecek.

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