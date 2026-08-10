Akış tersine dönüyor: Volkswagen Çin'de ürettiği otomobilleri Avrupa'ya getirebilir

Volkswagen, Çin'de geliştirdiği yeni nesil elektrikli otomobilleri Avrupa'ya taşımayı değerlendiriyor. Şirketin Avrupa'ya getirmeyi planladığı modeller arasında ID. Era 9X, ID. Era 5X, ID. Unyx 08 ve ID. Unyx 09 gibi dikkat çekici elektrikli otomobiller bulunuyor. Bazı modellerin 2027'de Avrupa yollarına çıkması gündemde.

Volkswagen, Çin pazarında geliştirdiği yeni nesil elektrikli otomobillerle Avrupa'daki ürün gamı arasındaki mesafeyi kapatmaya hazırlanıyor. Alman otomotiv devi, Çin'de geliştirilen bazı modellerin 2027 yılında Avrupa'ya getirilmesi konusunda fizibilite çalışması yürütüyor.

Son bilgilere göre Volkswagen, Çin'de geliştirilen otomobilleri Avrupa'ya ithal etmenin yanı sıra bazı modellerin Avrupa'da üretilmesi ihtimalini de değerlendiriyor. Almanya'daki Zwickau fabrikası da olası üretim merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

Şirketin Çin operasyonlarında geliştirilen modeller arasında özellikle ID. Era 9X Avrupa için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte ID. Era 5X, ID. Era 5S, ID. Unyx 08 ve ID. Unyx 09 da Avrupa'ya taşınabilecek modeller arasında bulunuyor.

ID. Era 5S

VOLKSWAGEN ID. ERA 9X AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ ADAYI

Volkswagen'in Çin'de geliştirdiği modeller arasında Avrupa'ya gelme ihtimali en yüksek otomobil ID. Era 9X olarak gösteriliyor.

SAIC-Volkswagen tarafından geliştirilen büyük SUV, 5.207 mm uzunluğa, 1.997 mm genişliğe ve 1.810 mm yüksekliğe sahip. 3.070 mm aks mesafesi bulunan modelin kabininde 2+2+2 düzeninde altı koltuk bulunuyor.

ID. Era 9X, Avrupa'daki Volkswagen ID modellerinden farklı olarak tamamen elektrikli değil. Modelde EREV (menzil uzatıcı elektrikli araç) sistemi kullanılıyor. 1.5 litrelik turbo benzinli motor tekerleklere mekanik olarak güç aktarmak yerine elektrik üretmek için görev yapıyor.

Jetta M6

Çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekişli sistem, versiyona göre 496 veya 510 beygir güç üretiyor. 51,1 ve 65,2 kWh kapasiteli batarya seçenekleri sunulan modelin CLTC standardına göre elektrikli menzili 347 ila 406 kilometre, toplam menzili ise 1.651 kilometreye kadar çıkıyor.

800 volt elektrik mimarisine sahip SUV'de ayrıca havalı süspansiyon, arka tekerleklerden yönlendirme ve LiDAR tabanlı sürüş destek sistemi bulunuyor.

ID. ERA 5X DAHA KOMPAKT BİR SEÇENEK OLACAK

Volkswagen'in Avrupa için değerlendirdiği bir diğer model ise ID. Era 5X.

Çin'e özel geliştirilen CMP platformu ve Xpeng ile ortak geliştirilen CEA elektrik-elektronik mimarisini kullanan model, SAIC-Volkswagen tarafından üretilecek.

5 koltuklu SUV'nin uzunluğu 4.560 mm, genişliği 1.896 mm, yüksekliği ise 1.630 mm. Aks mesafesi 2.815 mm olan modelde 155 kW (208 HP) gücünde elektrik motoru bulunuyor.

ID. Era 9X

Enerji depolama görevini CATL tarafından sağlanan LFP batarya üstleniyor. Batarya kapasitesi ve menzil henüz açıklanmadı. Araçta ayrıca LiDAR sensörü ve şehir içi Navigate on Autopilot özelliğine sahip Xingyun sürüş destek sistemi bulunuyor.



ID. Era 5X'in Çin'de 2026'nın dördüncü çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Avrupa'daki SUV segmentlerinin önemli bir bölümüne hitap edebilecek boyutları nedeniyle model, Volkswagen'in Avrupa planında önemli bir aday olabilir.

ID. UNYX 08: 730 KM MENZİL VE 800 VOLT MİMARİ

Volkswagen'in Çin'de halihazırda satışa sunduğu ID. Unyx 08 de Avrupa'ya getirilebilecek modeller arasında.

5 metre uzunluğundaki elektrikli SUV, 3.030 mm aks mesafesine sahip. Modelde 82 ve 95 kWh kapasiteli CATL LFP bataryalar kullanılıyor.

800 volt elektrik mimarisine sahip ID. Unyx 08'in CLTC menzili 730 kilometreye kadar çıkıyor. Arkadan itişli versiyon 308 HP üretirken, dört tekerlekten çekişli versiyonda toplam güç 496 HP seviyesine ulaşıyor.

95 kWh bataryalı versiyon, 315 kW'a kadar DC şarj desteği sunuyor. Volkswagen'e göre yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Ancak modelin Avrupa'ya taşınmasının önünde önemli bir engel bulunuyor. Aracın elektronik altyapısı ve sürüş destek sistemleri büyük ölçüde Çin'e özel teknolojilere dayanıyor. Bu sistemlerin Avrupa yönetmeliklerine uyarlanması ve homologasyon süreçlerinden geçirilmesi gerekiyor.

ID. UNYX 09 DA AVRUPA YOLUNDA OLABİLİR

Volkswagen'in Xpeng ile ortak geliştirdiği bir diğer model ID. Unyx 09. 5.081 mm uzunluğundaki fastback sedan, 3.030 mm aks mesafesine sahip. Arkadan itişli versiyonda 308 HP gücünde elektrik motoru bulunurken, dört tekerlekten çekişli versiyon ön aksa eklenen motorla birlikte 496 HP güç üretiyor.

Her iki versiyonda da CATL üretimi LFP batarya hücreleri kullanılıyor. Batarya kapasitesi ve menzil değerleri ise henüz açıklanmış değil.

Modelin Çin'de 2026'nın ikinci yarısında satışa çıkması bekleniyor.

Volkswagen ID. ERA 9X

ID. ERA 5S AVRUPA’DA ÜRETİLEBİLİR SEÇENEK

Volkswagen'in Avrupa'ya getirmeyi değerlendirebileceği modeller arasında tamamen elektrikli olmayan bir seçenek de bulunuyor.

ID. Era 5S, SAIC-Volkswagen tarafından geliştirilen şarj edilebilir hibrit bir sedan. 4.836 mm uzunluğundaki model, Avrupa'daki Passat'tan biraz daha kısa.

Araçta 1.5 litrelik 107 HP benzinli motor ile 174 HP elektrik motoru birlikte çalışıyor. Elektrikli sürüş menzili CLTC standardına göre 160 kilometre, toplam menzil ise 2.000 kilometrenin üzerinde.

Batarya tamamen boşaldığında açıklanan yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 2,82 litre.

Modelin Avrupa açısından dikkat çekici tarafı ise Çin'den ithal edilen tamamen elektrikli araçlarla PHEV modellerine uygulanan vergilerin farklı olması. Ancak Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen PHEV'lere yönelik ek vergileri değerlendirmesi, bu avantajı ileride değiştirebilir.

Volkswagen, Çin'den ithal etmek yerine Avrupa versiyonunu yerel olarak üretmeye karar verirse, Çin'de geliştirilen bir PHEV'i Avrupa üretimiyle birleştirerek Çin ithalat vergilerinden tamamen kaçınabilir.

Volkswagen ID.Unyx 09

EN UZAK MODEL JETTA M6

Jetta M6, Volkswagen'in mevcut Avrupa stratejisinden çok daha uzak bir konumda yer alıyor.

Jetta, FAW-Volkswagen tarafından işletilen ve yalnızca Çin pazarına yönelik giriş seviyesi bir marka. Daha önce Volkswagen'in Çin'deki en bilinen model isimlerinden biri olan Jetta, 2019 yılında bağımsız bir marka haline geldi.

Jetta M6’nın giriş seviyesi model 152 hp güç üretirken, daha güçlü versiyon 194 hp güç üretiyor.

Jetta, Çin'de Volkswagen'in daha düşük maliyetli markası olarak konumlandırılmış durumda, bu nedenle Avrupa'da piyasaya sürülmesi olası görünmüyor.

AKIŞ YÖNÜ DEĞİŞİYOR

Volkswagen, Çin'deki geliştirme organizasyonunun otomobilleri geleneksel Avrupa geliştirme süreçlerine kıyasla daha hızlı ve daha düşük maliyetle ortaya çıkarabildiğini belirtiyor.

Volkswagen ID. Era S5

Ancak Çin'de geliştirilen otomobillerin Avrupa'ya getirilmesi yalnızca lojistik bir süreç olmayacak. Yazılım, sürüş destek sistemleri, malzemeler ve diğer bileşenlerin Avrupa standartlarına uyarlanması gerekecek. Çin'de üretilen tamamen elektrikli otomobiller için AB'nin mevcut ithalat ve ek sübvansiyon karşıtı vergileri de önemli bir maliyet unsuru olmaya devam ediyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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