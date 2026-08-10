3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya, Düzce ve Kocaeli'nin bazı plajlarında kötü hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Belediyeler yasaklar kapsamında plajlara kırmızı bayrak çekti.

Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bütün plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda kötü hava ve deniş koşulları sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde kötü hava ve deniz şartları etkili oluyor.

Kaymakamlıklar tarafından kötü koşullar sebebiyle ilçelerde denize girmek yasaklandı.

BELEDİYE EKİPLERİ KIRMIZI BAYRAKLARI ASTI

Sahillerde devriye gezen Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran birimleri, bayrakları kırmızıya çekerek insanları yasağa uymaları hususunda ikaz ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Kovanağzı, Kerpe, Miço plajları dışında, bütün sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan paylaşılan açıklamada, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama bulunmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen bölgede denize girilmesi istendi.

SAKARYA'DA DÜN DE YASAK VARDI

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bütün plaj ve sahillerde dün de kötü koşullar sebebiyle denize girişler yasaklanmıştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin sahil taraflarında kötü hava ve deniz şartları etkisini gösteriyor.

Elverişsiz koşullar sebebiyle ilçedeki bütün plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran birimleri, denize girilmemesi doğrultusunda uyarılar yapıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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