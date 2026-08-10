Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin Süper Lig heyecanını sezon boyunca daha interaktif şekilde yaşamasını sağlayacak yeni projesi TFF Fantezi Lig'i tanıttı. Mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilen oyunla birlikte futbolseverler, 100 milyon TL'lik sanal bütçeyle kendi kadrolarını oluşturup her hafta teknik direktör gibi karar verecek. Tanıtımın ardından ise ''TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır?'' ve ''Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma nasıl yapılır?'' soruları gündeme geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen lansmanda oyunun nasıl oynanacağı, kayıt işlemleri, kadro oluşturma kuralları, transfer sistemi, kaptan seçimi ve özel menajer kartları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşılıdı. Peki TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır, nasıl kayıt olunur ve takım nasıl kurulur? İşte yeni futbol oyunu TFF Fantezi Lig ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır? Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma adımları

TFF FANTEZİ LİG NEDİR?

TFF Fantezi Lig futbolseverlerin Süper Lig'de forma giyen gerçek futbolcular arasından kendi kadrolarını oluşturarak yarıştığı bir fantezi futbol oyunu olarak tasarlandı.

Oyunda kullanıcılar sanal bir bütçeyle kadro oluşturuyor. Takımlarında yer verdikleri futbolcuların gerçek Süper Lig maçlarındaki perfoırmansları, fantezi takımın haftalık puanını belirliyor. Sistem sayesinde kullanıcılar yalnızca maçları izleyen taraftarlar olmaktan çıkarak kadro seçimleri, transferler, taktikler ve kaptan tercihi üzerinden oyunun bir parçası haline geliyor.

TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır? Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma adımları

TFF FANTEZİ LİG NASIL OYNANIR, TAKIM NASIL KURULUR?

Fantezi Lig'de 100 milyon TL'lik sanal bütçeyle kadro oluşturuluyor. Kadroda toplam 15 futbolcu bulunuyor. Kullanıcıların takımında 2 kaleci, 5 defans, 5 orta saha ve 3 forvet yer alması gerekiyor.

Bir Süper Lig takımından en fazla 3 futbolcu seçilebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların kadrolarını oluştururken farklı takımlardan oyunculara yönelmesi gerekecek. Seçilen her futbolcunun bedeli 100 milyon TL'lik sanal bütçeden düşüyor.

TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır? Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma adımları

Futbolcuları tek tek değerlendirmek istemeyen kullanıcılar için oyunda "Otomatik Seç" özelliği bulunuyor. Bu seçenek kullanıldığında sistem, belirlenen kurallar çerçevesinde kullanıcının yerine bir kadro oluşturuyor.

TFF Fantezi Lig'in dikkat çeken özelliklerinden biri de Menajer Kartları olacak. Normal şartlarda kaptanın puanı ikiyle çarpılırken bazı menajer kartlarıyla bu katsayı üç veya dört seviyesine çıkarılabilecek. Bazı kartlarla puan hesabına dahil edilen oyuncu sayısı da artırıılabilecek. Normal sistemde 11 oyuncudan puan alınırken, Menajer Kartlarının kullanılmasıyla 15 futbolcunun performansından puan elde etmek mümkün olacak.

TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır? Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma adımları

Her maç haftası için belirlenen bir kadro teslim süresi de olacak. Kullanıcıların takımlarını, haftanın ilk karşılaşmasından bir saat önce tamamlaması gerekecek.

Örneğin; haftanın ilk maçı cuma günü oynanıyorsa kullanıcılar kendi kadrolarını bu karşılaşmanın başlamasından bir saat önce sisteme kaydetmiş olması gerekecek. Kadro teslim tarihinin yaklaşması nedeniyle kullanıcıların maçı veya takımını takip etmeyi unutmaması için bildirim sistemi de kullanılacak.



TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır? Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma adımları

TFF FANTEZİ LİG'E NASIL KAYIT OLUNUR?

TFF Fantezi Lig'e kayıt olmak için kullanıcılar e-posta adreslerini veya Apple, Google, Facebook veya X hesaplarını kullanabiliyor.

Kayıt sırasında kullanıcıdan isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet ve ülke bilgileri isteniyor. Telefon numarası ise isteğe bağlı olarak eklenebiliyor. Kullanıcı ayrıca kendisine ait bir şifre oluşturuyor.

TFF Fantezi Lig nedir, nasıl oynanır? Fantezi Lig kayıt olma ve takım kurma adımları

TFF FANTEZİ LİG'DE TRANSFER SINIRI VAR MI?

Oyunda transferler için klasik anlamda bir sayı sınırı bulunmuyor. Kullanıcılar her hafta kadrolarını yeniden düzenleyebiliyor.

Bir oyuncunun formunun düşmesi, beklenen performansı gösterememesi veya başka bir futbolcunun daha yüksek puan potansiyeli sunması halinde kadro değiştirilebiliyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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