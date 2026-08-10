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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü

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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Fotoğraf Başlığı Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü

Süper Lig 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken futbolseverlerin gözü ilk hafta maç programına çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezondaki ilk rakipleri belli olurken, TFF tarafından açıklanan fikstürle karşılaşmaların gün ve saatleri de netleşti.

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren 18 takım, ilk hafta karşılaşmalarıyla lig maratonuna başlayacak. Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk hafta programı da futbolseverler tarafından araştırılıyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray ile Çorum FK, saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İlk hafta müsabakaları 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

TFF'nin sezon planlamasına göre ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. İkinci yarı ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerindeki 17. hafta maçlarıyla başlayacak. 2026-2027 Süper Lig sezonunun 23 Mayıs 2027'de sona ermesi planlanıyor.

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Başlık ResmiSüper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü

2026-2027 SÜPER LİG İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

2026-2027 Süper Lig'in ilk haftası Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasıyla başlayacak. Galatasaray'ın ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe 15 Ağustos Cumartesi, Beşiktaş ise 16 Ağustos Pazar günü sezonun ilk lig maçına çıkacak. İlk haftanın kapanış mücadelesi Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak.

TFF tarafından açıklanan 2026-2027 Süper Lig 1. hafta maç programı şöyle:

14 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 İstanbul Başakşehir - Kocaelispor

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor - Göztepe

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Editör : İREM ÖZCAN
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