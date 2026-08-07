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Spor

Serdar Dursun transferi açıklandı: Süper Lig ekibine imza attı

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Kocaelispor forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, hücum hattına önemli bir takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Kocaelispor forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Dursun, 2025-2026 sezonunda çıkrığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı.
Başlık ResmiSerdar Dursun, 2025-2026 sezonunda çıkrığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli futbolcu Serdar Dursun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Tecrübeli golcü, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızla armamızın başarısı için mücadele edecektir. Yeni transferimiz Serdar Dursun, yarın şehrimize gelerek takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Serdar Dursun’a kulübümüze hoş geldin diyor; kırmızı-siyahlı armamız altında başarılı, ve gollerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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