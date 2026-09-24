Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Prof. Dr. Köni, Erdoğan’ın mesajlarını yorumladı: BM sistemi çöküşe geçti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Prof. Dr. Köni, Erdoğan’ın mesajlarını yorumladı: BM sistemi çöküşe geçti
Başlık ResmiProf. Dr. Köni, Erdoğan’ın mesajlarını yorumladı: BM sistemi çöküşe geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, BM sisteminin çöküşe geçtiğini söyledi.

Kaydet
|
Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, BM'nin mevcut yapısıyla uluslararası krizlere etkili biçimde müdahale edemediğini söyledi.

Güvenlik Konseyinin daimi üyelik ve veto sistemi-nin yeniden düzenlenmesi ve farklı bölgelerin uluslararası karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini ifade eden Köni, "Bu yapı değişmezse adil bir yapı olmayacak" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Ankara’nın destek planı hazır! Riyad
GÜNDEM

Ankara’nın destek planı hazır! Riyad'a Türk Kalkanı

Dünya siyasetinin tek merkezli bir yapıdan daha fazla merkezli bir sisteme doğru ilerlediğini belirten Köni, "500 yıllık Batı hegemonyası sona eriyor. BM'nin yapısı değişmez ve uluslararası hukuku uygulayacak daha etkin mekanizmalar oluşturulamazsa ülkelerin kendi bölgesel güç ve iş birliği yapılarını güçlendirmesi kaçınılmaz håle gelebilir. Yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Ancak bu yapının nereye evrileceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ASİMİLASYONA HAYIR DİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrımcılığa dikkat çekti
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
Aylar önce duyurmuştuk! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat
'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'
'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 öncesi kritik mesaj
ÜSTÜNE BASA BASA DUYURDU
ÜSTÜNE BASA BASA DUYURDU
Mazlumun ve kimsesizlerin sesi olmak…
DİZİNİN SENARİSTİ TUTUKLANDI!
DİZİNİN SENARİSTİ TUTUKLANDI!
Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
Fon krizinin maliyeti herkesi etkileyecek
RAKİPLER YENİLENDİ!
RAKİPLER YENİLENDİ!
İlk sınavlarını Türkiye’ye karşı verecekler
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
Amazon gözünü Süper Lig’e dikti!
O DEHŞET BİR UYARIYDI
O DEHŞET BİR UYARIYDI
Oyundaki ölüm gerçeğe taşınıyor
CHP’DE ANKARA DEPREMİ!
CHP’DE ANKARA DEPREMİ!
Mansur Yavaş krizi istifayla son buldu
FORMAYI ASACAK!
FORMAYI ASACAK!
Galatasaray'da artık kimsenin yeri 'garanti' değil
WHATSAPP HAVUZLARI, ÇETELER...
WHATSAPP HAVUZLARI, ÇETELER...
Çocuklar şiddete nasıl hazırlanıyor?
VAZGEÇİLMEZ KANAT CERNY
VAZGEÇİLMEZ KANAT CERNY
Satışı düşünülüyordu, takımın yıldızı oldu!
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
"Bazı açıklamalar nedeniyle..." demişti
MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?
MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?
Susarak belediye kazanabilirsiniz ama...
NEW YORK’TA DİPLOMASİ TRAFİĞİ!
NEW YORK’TA DİPLOMASİ TRAFİĞİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
'DOĞRU TARAFTA'
'DOĞRU TARAFTA'
Özgür Özel’den Mansur Yavaş’a destek!
ABD’DEN TÜRKİYE MESAJI
ABD’DEN TÜRKİYE MESAJI
"Gerçek dostu zor zamanlarda anlarsınız"
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
LÜKS ARAÇ PERT OLDU!
LÜKS ARAÇ PERT OLDU!
Karnındaki bebek ve 3 yaşındaki kızı ile can verdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Haydarpaşa Garı’nın açılışı 2027’ye kaldı! Yüzde 80’i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor
Haydarpaşa'nın açılışı 2027’ye kaldı!
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz
Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz
Kaydet
A Millî Takım’ın rakipleri yenilendi! İlk sınavlarını Türkiye’ye karşı verecekler
A Millî Takım’ın rakipleri yenilendi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.