Prof. Dr. Köni, Erdoğan’ın mesajlarını yorumladı: BM sistemi çöküşe geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, BM sisteminin çöküşe geçtiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, BM'nin mevcut yapısıyla uluslararası krizlere etkili biçimde müdahale edemediğini söyledi.

Güvenlik Konseyinin daimi üyelik ve veto sistemi-nin yeniden düzenlenmesi ve farklı bölgelerin uluslararası karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini ifade eden Köni, "Bu yapı değişmezse adil bir yapı olmayacak" dedi.

Dünya siyasetinin tek merkezli bir yapıdan daha fazla merkezli bir sisteme doğru ilerlediğini belirten Köni, "500 yıllık Batı hegemonyası sona eriyor. BM'nin yapısı değişmez ve uluslararası hukuku uygulayacak daha etkin mekanizmalar oluşturulamazsa ülkelerin kendi bölgesel güç ve iş birliği yapılarını güçlendirmesi kaçınılmaz håle gelebilir. Yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Ancak bu yapının nereye evrileceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

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