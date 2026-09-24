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Kültür - Sanat

Haydarpaşa Garı’nın açılışı 2027’ye kaldı! Yüzde 80’i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor

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Haydarpaşa Garı’nın açılışı 2027’ye kaldı! Yüzde 80’i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor
Başlık ResmiHaydarpaşa Garı’nın açılışı 2027’ye kaldı! Yüzde 80’i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor

Tarihî Haydarpaşa Garı’nın 26 Eylül’de beklenen açılışı, “hassas mühendislik çalışmaları” sebebiyle seneye kaldı.

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Restorasyonu devam eden Haydarpaşa Garı’nın açılışı gelecek seneye tehir edildi… Sirkeci Garı ile birlikte 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen Haydarpaşa’nın, 26 Eylül’de başlayacak İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde kültür sanat alanı olarak kapılarını açması planlanıyordu. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı, “hassas mühendislik çalışmaları” sebebiyle açılış takviminin tekrar düzenlendiğini, ilk etabın ise 2027 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Haydarpaşa Garı’nın açılışı 2027’ye kaldı! Yüzde 80’i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor
Başlık ResmiHaydarpaşa Garı’nın açılışı 2027’ye kaldı! Yüzde 80’i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor

KAZIKLARIN %80’İ ÇÜRÜMÜŞTÜ

Geçen sene Haydarpaşa’nın 1000’e yakın ahşap zemin kazılarının yüzde 80’inin yok olduğu duyurulmuştu. Açıklamasında bu durumu hatırlatan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, araştırmalarda gevşek ve suya doygun zeminde sıvılaşma riski belirlendiğini, bu riskin gerçekleşmesi hâlinde binada oturma ve yana doğru hareket meydana gelebileceğinin tespit edildiğini kaydetti.

Haydarpaşa Garı’nın açılışı 2027’ye kaldı! Yüzde 80’i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor
Başlık ResmiHaydarpaşa Garı’nın açılışı 2027’ye kaldı! Yüzde 80’i çürüyen zemin kazıklarının restorasyonu sürüyor

ZEMİN SAĞLAMLAŞTIRILDI

Haydarpaşa Garı’nı belirlenen risklere karşı korumak için bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

Tarihî yapıyı bu risklere karşı korumak amacıyla, uzman mühendislerin hazırladığı, akademik heyetlerin incelediği ve Danışma Kurulumuzun uygun bulduğu proje doğrultusunda yapı çevresinde fore kazık ve zemini sağlamlaştıran enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirdik. Her aşamada teknik cihazlarla yapının davranışını izleyerek kontrollü biçimde ilerledik.

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İlk etabın daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin başlangıcında açılmasının planlandığını hatırlatan Ersoy, hassas güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları sebebiyle çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Arkeopark alanında ortaya çıkan yeni kalıntıların korunması maksadıyla altyapı ve ziyaretçi güzergâhlarına dair projelerin de yenilendiğini bildirdi.

Ersoy, “Önceliğimiz, bu eşsiz mirası bütün değerleriyle koruyarak güvenle geleceğe taşımak. Çalışmalarımızın ilk etabını 2027 yılı içinde tamamlayarak vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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