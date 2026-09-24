Fransa’da Zinedine Zidane, Belçika’da Mark van Bommel, İtalya’da Roberto Mancini... “Değişim” diyen üç güçlü rakip, yeni teknik adamlarıyla karşımıza çıkacak.

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Şansa bak! A Millî Takım’ın Uluslar A Ligi’nde 1. Grup’taki serüveni yenilik hareketine imza atan ülkelere karşı olacak. 25 Eylül’de başlayacak ve 5 Ekim’de sona erecek takvimdeki 4 maçımız da teknik adam değişikliğine giden Fransa, İtalya ve Belçika karşısında olacak.

Zinedine Zidane

Yarın Kocaeli’de ağırlayacağımız Fransa’da Didier Deschamps’ın yerine gelen Zinedine Zidane, ilk sınavını bize karşı verecek. Millî takıma yeni bir hava getirmek istediğini belirten ünlü ismin oyun anlayışı merak konusu.

Roberto Mancini

FARKLI YAPILANMALAR…

28 Eylül’de misafir edeceğimiz İtalya’da ise tanıdık bir isim göreve getirildi: Roberto Mancini. Dünya Kupası’na katılamamanın hayal kırıklığını atlatmak ve eski günlerine dönmek isteyen İtalya’da tecrübeli teknik adam, yenilenen bir kadro tercihinde bulundu.

Mark van Bommel

2 Ekim’de deplasmanda karşılaşacağımız Belçika’da da Mark van Bommel dönemi başladı. Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen takım, yeni teknik direktörüyle kadrosunu koruyup genç isimlere de yer açmaya çalışıyor.

Felix Zwayer

VAR’DA DINGERT

Yine o hakem!

A Millî Futbol Takımı’nın yarın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa’yı misafir edeceği ilk maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. VAR hakemi ise Okan Buruk’un Sporting maçı sonrası ‘dingil’ ifadesini kullandığı Alman Christian Dingert oldu.

SÜRPRİZ TAKVİYE

Eskihellaç kadroda

Millî Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella kadroya yeni bir takviye yaptı. Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi maçları için kafileye alındı. Tecrübeli kanat dün Riva’da kampa katıldı.

A Millî Takım’ın rakipleri yenilendi! İlk sınavlarını Türkiye’ye karşı verecekler

BEN TEK SİZ HEPİNİZ!

Real Madrid forması giyen Arda Güler için Fransa mücadelesi farklı olacak! Yıldız isim Real Madrid’den takım arkadaşları olan Konate, Camavinga ve asistlerle beslediği Mbappe’ye karşı mücadele verecek.

A Millî Takım’ın rakipleri yenilendi! İlk sınavlarını Türkiye’ye karşı verecekler

Arda Güler, toplam 8 gol pası verdiği Mbappe’ye karşı galibiyet arayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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