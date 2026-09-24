Büyük fırsat! Thomas Reis’in kariyeri açısından Trabzonspor önemli…

Kısıtlı imkânlarla büyük işler başardığı için Ertuğrul Doğan’ın hayal ettiği hoca olan Alman teknik adam, bordo mavili kulüple seviye atlayabilir.

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Fırtına’da fırtına gibi bir başlangıç yapan ve ilk maçında G.Saray karşısında 4-0’lık galibiyet elde eden Thomas Reis, araya rağmen mesaide. Yeni takımı Trabzonspor’un teklifini düşünmeden kabul eden ve Ludogorets’e ödenen tazminatın da cebinden verilmesini isteyen Alman teknik adam için bordo mavili kulüp büyük şans. Büyük bir kulüpte sorumluluk alan ve Salah gibi bir yıldıza hocalık yapan Reis, bir anlamda kariyerinin en önemli deneyimini yaşayacak.

MİLLÎ ARA İLAÇ!

Bochum ve Schalke 04 gibi kulüplerde görev yapan, Türkiye’de ise Samsunspor’daki başarısıyla bilinen Reis’i başkan Ertuğrul Doğan, kısıtlı imkânlarla güzel işler çıkaran bir antrenör olarak tanımlıyordu. Başkan Doğan, hayalindeki teknik adamı takımın başına getirirken Thomas Reis de kendisine verilen şansın farkında. Reis, millî arayı gerek yeni takımını tanıma gerekse ligi ve rakipleri analiz etme anlamında önemli bir zaman dilimi olarak görüyor ve değerlendiriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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