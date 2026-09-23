Havalandıktan kısa süre sonra çakıldı! İki pilot fırlatma koltuğuyla hayatta kaldı

Kaydet a- | +A

Galler'in Anglesey Adası yakınlarında, İngiliz ordusuna ait Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) bünyesindeki bir eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşanan korku dolu kazanın detayları ortaya çıktı. RAF Valley üssünden havalanan T2 Hawk tipi uçağın yere çakılmasına saniyeler kala fırlatma koltuklarını kullanarak araçtan atlayan iki pilot, bu tehlikeli kazayı şans eseri sadece hafif sıyrıklarla atlattı. Tedavi altına alınan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, çevrede başka bir hasarın yaşanmadığı olayın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala