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Spor

Okan Buruk'un "dingil" dediği hakemi Türkiye-Fransa maçına atadılar

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Okan Buruk'un
Başlık ResmiOkan Burukun dingil dediği hakemi Türkiye-Fransa maçına atadılar

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi maçında, VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Alman Christian Dingert'in görev yapacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kaybedilen Sporting maçıyla ilgili Alman hakeme "dingil" göndermesinde bulunmuştu.

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UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız ile Fransa arasında 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, VAR hakemi olarak Christian Dingert'in görev yapacağı belirtildi.

Sporting maçının hakemi Espen Eskas ve VAR'ı Christian Dingert, Galatasaraylı futbolseverleri çileden çıkardı.
Başlık ResmiSporting maçının hakemi Espen Eskas ve VAR'ı Christian Dingert, Galatasaraylı futbolseverleri çileden çıkardı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer’in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Florian Badstübner ise 4'üncü hakem olacak. Johann Pfeifer de AVAR’da görev yapacak.

Felix Zwayer
Başlık ResmiFelix Zwayer

"DİNGİL DE DEDİLER, BİZ DİNGERT DİYORUZ"

Alman hakem, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sert sözleriyle gündeme gelmişti. Deneyimli hoca, Portekiz'de 3-1 kaybedilen Sporting maçındaki bir pozisyonda VAR müdahalesi yapılmamasına tepki göstermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting’e 3-1 mağlup oldu.
Başlık ResmiUEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting’e 3-1 mağlup oldu.

"BEN OLSAM HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM"

Süper Lig'deki Kocaelispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Alman hakemin adı neydi unuttum, Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. VAR'a çağırmayan Alman hakemşn ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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