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Yaşam

Kontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı

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Samsun'un Bafra ilçesinde binlerce kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangında dev saman deposu küle döndü. 16 saatte kontrol altına alınan yangında zarar gören depolar ile çiftlikteki hasarın boyutu dronla görüntülendi.

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Samsun'un Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'ndeki bir tarım işletmesinin saman depolarında dün saat 16.00 sıralarında çıktı.

16 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, ot kırma makinesinin kablosundan çıkan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı
Başlık ResmiKontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı

BİNLERCE BALYA SAMAN YANDI

Yangında 4 dönümlük alandaki depolarda bulunan 6 bin balya saman, 400 ton yonca ve 2 bin balya fiğ otu zarar gördü. Depolardaki samanlar içten içe yanmaya devam ederken, ıslatılan balyalar işletmeye ait yakındaki boş araziye taşınarak burada kontrollü şekilde soğutuluyor.

Kontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı
Başlık ResmiKontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı

20 MİLYON TL'LİK ZARAR VAR

Yaklaşık 20 milyon TL'lik zararın meydana geldiği işletmede 1000 büyükbaş, 500 küçükbaş ve binlerce kanatlı hayvan bulunuyor.

Kontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı
Başlık ResmiKontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı

Yangının ardından bölgede ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları sürerken, depoda oluşan hasarın boyutu havadan da görüntülendi.

Kontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı
Başlık ResmiKontrol altına almak 16 saat sürdü, hasarın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bafra
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