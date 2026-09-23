Canları hiçe saydı, makas atarak gözden kayboldu! Pes dedirten görüntüler kamerada

Kaydet a- | +A

Elazığ'ın merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda, seyir halindeki hafif ticari bir aracın trafiği tehlikeye atarak peş peşe makas attığı anlar, aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Hem kendi canını hem de yoldaki diğer vatandaşların güvenliğini hiçe sayarak araçların arasından tehlikeli manevralarla hızla geçen sürücü, bir süre sonra trafiğin içinde gözden kayboldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala