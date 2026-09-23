ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1,2 milyar euroluk sözleşme!

ASELSAN ile ROKETSAN arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı.

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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerine yönelik önemli bir sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

SÖZLEŞME TOPLAM TUTARI 1 MİLYAR 234 MİLYON 210 BİN EURO

Açıklamada, “ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olan sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşmanın toplam bedelinin 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olduğu belirtilirken, sözleşmenin hava savunma sistemlerinde kullanılacak alt bileşenlerin tedarikini kapsadığı aktarıldı.

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ASELSAN ile ROKETSAN arasındaki bu anlaşmayla, Türkiye'nin hava savunma sistemlerine yönelik üretim ve tedarik faaliyetlerinin sürdürülmesi hedefleniyor. Sözleşme savunma sanayisi alanında son dönemde imzalanan önemli anlaşmalar arasında öne çıkıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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