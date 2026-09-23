Faciaya adeta davetiye çıkardı! Tırın açık unutulan dorse kapağı trafikte tehlike saçtı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Yalova Yolu üzerinde, dorse kapağı açık unutulan bir tırın trafikte seyretmesi diğer sürücüler için büyük bir tehlike oluşturdu. Kazaya adeta davetiye çıkaran tırın tehlikeli yolculuğu, aynı güzergahta ilerleyen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ısrarlı uyarıları üzerine durumun ciddiyetini anlayan tır sürücüsü, yol kenarında durarak kapağı kapattı ve herhangi bir kazaya mahal vermeden olası bir facianın önüne geçti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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