İki gün boyunca şölen var! 75 şehirde 1.500 salonda Türkiye Sinema Festivali

“Sinemanın birleştirici gücünü hissettirecek” Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül’de başlıyor. Bütün biletler 90 lira olacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 şehirde sinemaseverleri beyazperde etrafında buluşturacak. Yaklaşık 1.500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde iki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali’nin ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz” diyen Bakan Ersoy “Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Festivalde gösterilecek filmler arasında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikâyesi 5 gibi yapımlar da bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala