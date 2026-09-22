Akrabaya kuruş yok! Kadir İnanır'ın bütün mirası Jülide Kural'a gitti, işte o rakam!

Kadir İnanır’ın bütün mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı; onun vefatı durumunda İnsan Hakları Derneğinin de aralarında bulunduğu STK’ya verilmesini istediği ortaya çıktı. İnanır'ın mirasının yaklaşık yaklaşık 1 milyar lirayı bulduğu öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türk sinemasının usta aktörü Kadir İnanır’ın 27 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetmesinden sonra vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık’a ertelenmesinin ardından yaklaşık 1 milyar lirayı bulduğu belirtilen mal varlığının tamamını kız arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edildi.

Akrabaya kuruş yok! Kadir İnanırın bütün mirası Jülide Kurala gitti, işte o rakam!

28 YASAL MİRASÇI VAR

28 yasal mirasçısı bulunan İnanır’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, oyuncunun son hazırlattığı vasiyete ilişkin konuştu. Alınak’ın aktardığına göre; Kadir İnanır’ın 2015’te hazırlattığı vasiyeti iptal ederek 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnameye göre, usta sanatçı üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, sanatçı Jülide Kural’a bıraktı.

Akrabaya kuruş yok! Kadir İnanırın bütün mirası Jülide Kurala gitti, işte o rakam!

TELİFLERİNE KADAR JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

Sanatçı, aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktı. Kadir İnanır’ın geride bıraktığı mirasının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu ifade edildi. İnanır’ın İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlarının toplam değerinin 650 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

Ayrıca ünlü ismin 25’ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL. Yıllardır 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yaptı. Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun toplam fiyatının, ortalama fiyatı ise 35 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracak. Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır’ın, mevduat hesaplarında 200 milyon TL’den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala