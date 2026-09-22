Şirket çalışanları veri güvenliği eğitimi alacak! Kontrolsüz teknolojik kullanıma tedbir

Şirketlerin günlük iş süreçlerine hızla giren yapay zekânın kontrolsüz kullanımından kaynaklanabilecek risklere karşı çalışanlara eğitim dönemi başlıyor.

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Hukuktan insan kaynaklarına, satıştan müşteri hizmetlerine kadar birçok alanda kullanılan yapay zekâ araçlarının güvenli, etik ve hukuka uygun kullanılması için hazırlanan eğitimlerde çalışanlara hangi verilerin sisteme girilebileceğinden yapay zekâ çıktılarının nasıl kontrol edileceğine kadar kritik başlıklar anlatılacak. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Ankara merkezli yazılım şirketi Kurucu Ortağı Dr. Kırçiçeği Korkmaz, eğitimlerde yapay zekâ teknolojileri, kurumsal kullanım, yapay zekâ yönetişimi, kişisel verilerin korunması ve fikrî haklar gibi konuların ele alınacağını belirterek, “Amaç, çalışanların yapay zekâyı yalnızca etkin kullanmasını değil, bunu yaparken kurumun bilgi ve değerlerini de korumasını sağlamak” dedi.

“ÇALIŞAN NEYİ PAYLAŞABİLECEĞİNİ BİLMELİ”

Yapay zekâ kullanımının kurumların politika ve kontrollerinden daha hızlı yaygınlaşabildiğini belirten Korkmaz, çalışanlara verilecek eğitimin bu açıdan önem taşıdığını söyledi. Korkmaz, “Çalışan hangi yapay zekâ aracını kullanabileceğini, hangi veriyi sisteme girebileceğini ve elde ettiği çıktıyı nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilmeli. Kurumların da bu konuda açık kurallar ve kontrol mekanizmaları oluşturması gerekiyor” diye konuştu.

“HER BELGE YAPAY ZEKÂYA YÜKLENMEMELİ”

Eğitimlerde özellikle kurumsal verilerin korunmasına dikkat çekileceğini kaydeden Korkmaz, “Bir sözleşmenin, müşteri listesinin, çalışan bilgisinin, kurumsal risk bilgilerinin veya yayımlanmamış finansal verinin kamuya açık bir yapay zekâ aracına yüklenmesi yalnızca ‘yardım almak’ olarak görülemez. Girilen bilgiler kullanılan aracın şartlarına göre kurum dışında işlenebilir, saklanabilir veya yurt dışına aktarılabilir” ifadelerini kullandı. Bu nedenle çalışanların kişisel veri, ticari sır ve şirket içi bilgileri birbirinden ayırabilecek bir yapay zekâ okuryazarlığına sahip olması gerektiğini söyleyen Korkmaz, eğitimlerin gerçek vakalar üzerinden yürütülmesinin de risklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını belirtti.

“AR-GE VE FİKRÎ HAKLAR DA EĞİTİMİN PARÇASI”

Henüz başvurusu yapılmamış buluşlar, yeni ürünler ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin bilgilerin paylaşımına da eğitimlerde dikkat çekileceğini kaydeden Korkmaz, “Kontrolsüz paylaşım gizliliğe, ticari sır niteliğine ve kurumun fikrî hak stratejisine zarar verebilir. Yapay zekâyla üretilen marka adları, logolar ve tasarımlar da sahiplik ve üçüncü kişilerin hakları bakımından kontrol edilmeli. Şirketlerin çalışanlarına teknik kullanım becerisinin yanında yapay zekâ yönetişimi bilinci de kazandırmalı. Yapay zekâdan değer üretirken kurumun sahip olduğu bilgiyi, hakları ve kurumsal değerleri de korumak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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