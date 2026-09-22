Real Madrid'de planlar değişti: Mourinho'nun Arda Güler kararı netleşti

Real Madrid, deplasmanda 2-1 kaybedilen Atletico Madrid derbisinde sakatlık geçiren Federico Valverde'nin sol ayak bileğinde 3'üncü derece burkulma tespit edildiğini duyurdu. Teknik direktör Jose Mourinho, Uruguaylı orta sahanın yokluğunda milli yıldızımız Arda Güler'le ilgili kararını verdi.

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İspanya LaLiga devi Real Madrid'e Federico Valverde'den kötü haber geldi. 28 yaşındaki orta saha oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Fede Valverde'ye yapılan testler sonucunda, sol ayak bileğinde 3'üncü derece burkulma teşhisi konmuştur. İyileşme süreci takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Federico Valverde, bu sezon 8 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

BİR AY FORMA GİYEMEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Valverde'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın maçlarında forma giyemeyecek olan futbolcunun, LaLiga'da Villarreal ile oynanacak maça yetişip yetişemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Arda Güler, bu sezon 7 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

ARDA GÜLER GELİŞMESİ

Valverde'nin sakatlığı sonrası Real Madrid'de orta saha planı değişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Uruguaylı futbolcunun yokluğunda Arda Güler ile ilgili kararını verdi. Milli futbolcunun, bu gelişmenin ardından ilk 11'de şans bulmasının kesinleştiği ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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