Motosikletle yarışmanın faturası ağır oldu! İki sürücüye tam 626 bin lira ceza

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Osmaniye'de trafik güvenliğini hiçe sayarak motosikletleriyle yarış yapan iki sürücü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takılınca rekor cezadan kaçamadı. Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri sonucunda yakalanan şahıslara çeşitli trafik ihlallerinden toplam 626 bin 348 lira idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından sürücülerden birinin ehliyetine 6 ay el konulurken, diğerinin sürücü belgesi tamamen iptal edildi ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmaniye

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