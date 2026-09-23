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Politika

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

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Adalar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet soruşturmasında tutuklanan Ali Ercan Akpolat’ın Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçen Başkan Vekili Medine Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle görevi bırakmıştı. Yeni başkan vekili için yapılan seçimde Adalar Belediyesi Başkan Vekilliğine AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz seçildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, ise AK Parti için oy kullanan 3 meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yerine seçilen Medine Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı.

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
Başlık ResmiAdalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

GERGİNLİĞİN ARDINDAN SALON BOŞALTILDI

AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Aytül Ekşiyan arasında geçen seçim sonucu ilk turda oyların 5'i AK Parti ve 4'ü CHP'ye giderken; ikinci turda AK Parti ve CHP 4'er oy alırken, Kemal Türkyılmaz'ın 1 oyu ise geçersiz sayıldı. Oy sayımı ve itiraz sürecinin ardından seçim salonunun boşaltıldığı görülürken, çıkan gerginlik kameralara yansıdı.

Kemal Türkyılmaz
Başlık ResmiKemal Türkyılmaz

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz üçüncü turda 5, Cumhuriyet Halk Partisi adayı 0 oy aldı. Seçim 4. tura kaldı.4. tur sonucuna göre Adalar Belediyesi Başkan Vekilliğine 5'e 4 oyla AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz seçildi.

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İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, seçim sonrasında yaptığı açıklamada “Adalar İstanbul'un aslında bir özetidir. İstanbul'da bulunan tüm semavi dinlerin mensupları adalarda bulunmaktadır.Bu güzel yapının, kozmopolit yapının korunması, güçlendirilmesi buradaki tüm kardeşlerimizin eşit hizmeti alabilmesi ve gerekli hizmet de inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel bir adalarda ulaşmamıza ilçe başkanlığımız, belediye başkan vekilliğimiz ve buradaki arkadaşlarımız vesile olacaktır” dedi.

Adalar Belediyesi AK Partiye geçti
Başlık ResmiAdalar Belediyesi AK Partiye geçti

"ADALAR İSTANBUL'UN BİR ÖZETİDİR"

Özdemir şöyle konuştu:

Adalar ilçemize doğalgaz Sayın Kadir Topbaş döneminde AK Parti döneminde ilçemize kazandırılmıştır. Ve sayısız hizmetleri yine AK Parti döneminde AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile Adalar ilçemiz almıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte belediyemizin olağanüstü gayretleriyle yine kurumlarımızın destekleriyle Adalar İlçemiz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır. Adalar İlçemizde eğitim alanında önemli hizmetleri yine hükümetimiz yerine getirmiştir. Adaların okullarında gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Yine spor merkezini, spor bakanlığımız yerine getirmiştir. Adalar içimizdeki gerekli sağlık hizmetlerini ve hastanelerimizi yine sağlık bakanlığımız getirmiştir. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyette ibadethanelerin de yine içerisinde yenilenmesini yine AK Parti teşkilatımızın öncülüğünde AK Parti hükümetlerimiz öncülük etmiştir.

Adalar Belediyesi AK Partiye geçti
Başlık ResmiAdalar Belediyesi AK Partiye geçti

Adalar İstanbul'un aslında bir özetidir. İstanbul'da bulunan tüm semavi dinlerin mensupları adalarda bulunmaktadır. İstanbul ve aslında ülkemizin tüm yöresinden insanların da adalarda yaşadığını biliriz. Bu güzel yapının, kozmopolit yapının korunması, güçlendirilmesi buradaki tüm kardeşlerimizin eşit hizmeti alabilmesi ve gerekli hizmet de inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel bir adalarda ulaşmamıza ilçe başkanlığımız, belediye başkan vekilliğimiz ve buradaki arkadaşlarımız vesile olacaktır.

Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
Başlık ResmiAdalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

GÜRSEL TEKİN AÇIKLADI: 3 ÜYE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Seçim sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, AK Parti için oy kullanan 3 meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Tekin “Üç belediye meclis üyesi, CHP’nin kurumsal iradesiyle bağdaşmayan tutumları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Halkın iradesini ve parti disiplinini hiçe sayan hiçbir tutum kabul edilemez” dedi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ilişkin 19 Haziran'da operasyon düzenlenmişti.

Adalar Belediyesinde seçim günü! İlk tur sonucu geldi
Başlık ResmiAdalar Belediyesinde seçim günü! İlk tur sonucu geldi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.

Görevden alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat
Başlık ResmiGörevden alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat

İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

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BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 35 TUTUKLAMA

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanmıştı. Savcılık, 4 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe göndermiş, zanlılardan 3'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Medine Pamuk
Başlık ResmiMedine Pamuk

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmıştı. Akpolat’ın yerine seçilen Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk ise sağlık sorunları gerekçesiyle görevi bırakmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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