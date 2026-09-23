Otobüslerde yeni dönem! Yolcuları rahatsız edenler yandı, cezası 19 bin TL'den başlıyor

Singapur’da toplu taşımada yolcuları rahatsız eden bazı davranışlara yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Otobüslerde yüksek sesle müzik dinlemek, koltuklara ayak koymak, yemek yemek, içmek ve çöp atmak gibi davranışları yapanlara yaklaşık 400 dolar (yaklaşık 19 bin 500 TL) para cezası uygulanacak. Daha ciddi ihlallerde ise ceza 4 bin dolara (yaklaşık 195 bin TL) kadar çıkabilecek.

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Singapur'da toplu taşımada yolcuların rahatsız edilmesini önlemeye yönelik bazı düzenlemeler hayata geçirildi. Singapur Kara Ulaştırma Kurumundan (LTA) yapılan açıklamaya göre, otobüslerde daha önce şirket politikaları kapsamında bulunan bazı davranışlar artık yasal suç kapsamında değerlendirilecek ve yaklaşık 400 dolar (yaklaşık 19 bin 500 TL)para cezası uygulanacak.

Otobüslerde yeni dönem! Seyahat ederken bunları yapan yandı, cezası cep yakıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

YOLCULARI RAHATSIZ EDENE CEZA KAPIDA

Bunlar arasında, otobüslerde yüksek sesle müzik veya ses yayını yapmak, koltuklara ayak koymak, yemek yemek, içmek ve çöp atmak gibi davranışlar yer alıyor.

Daha ciddi ihlaller içinse 4 bin dolara (yaklaşık 195 bin TL) kadar para cezası öngörülüyor. Bu kapsamda, otobüs terminallerinde yolculara engel veya tehlike oluşturmak ile otobüs, otobüs aktarma merkezi veya terminalin herhangi bir bölümünü kirletmek gibi eylemler bulunuyor.

Otobüslerde yeni dönem! Seyahat ederken bunları yapan yandı, cezası cep yakıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Polonya'nın Krakow kentinde de bu yıl, cep telefonu ve diğer elektronik cihazlarla araç içinde huzur ve sükuneti bozmaya 200 zlotiye (yaklaşık 52 dolar) kadar para cezası uygulanmasına yönelik kurallar getirilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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