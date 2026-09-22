D-100'de terör estirdi! Kamyonetle araçların arasına dalıp böyle makas attı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D-100 Karayolu'nda, seyir halindeki bir kamyonet sürücüsünün araçların arasında makas atarak ilerlemesi trafikte büyük tehlike oluşturdu. Ankara istikametinde seyreden 41 AFT 738 plakalı aracın, önündeki otomobilleri sağdan ve soldan tehlikeli manevralarla sıyırarak geçtiği ve adeta kazaya davetiye çıkardığı anlar, aynı güzergahta ilerleyen başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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