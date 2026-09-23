Japonya'yı vuran tayfunda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 9'a yükseldi, 1,9 milyon kişi ise...

Japonya’da etkili olan Dujuan Tayfunu’nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışların neden olduğu felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Japonya’da geçtiğimiz pazartesi günü etkili olan ve birçok bölgede sel baskınları ile toprak kaymalarına yol açan Dujuan Tayfunu’nun bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

Japonyayı vuran tayfunda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 9a yükseldi, 1,9 milyon kişi ise...

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında Chiba eyaletinde 3, Kanagawa eyaletinde 2 olmak üzere 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı en az 9’a yükseldi. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, en az 600 yapının Dujuan Tayfunu nedeniyle hasar gördüğü açıklandı.

Japonyayı vuran tayfunda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 9a yükseldi, 1,9 milyon kişi ise...

ÜLKEYİ VURAN TAYFUN HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

Pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya’ya yaklaşan Dujuan Tayfunu, ülkede şiddetli yağışlara ve rüzgârlara neden olmuştu. İbaraki, Chiba, başkent Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkileyen tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı.

Japonyayı vuran tayfunda bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 9a yükseldi, 1,9 milyon kişi ise...

Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisine yol açan Dujuan Tayfunu nedeniyle en az 292 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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