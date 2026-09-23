Merkez Bankası açıkladı! Vatandaşın yatırımda ilk tercihi belli oldu

Enflasyon Beklentileri raporu yayımlandı. Açıklanan verilere göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 45,60 oldu. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43,0 oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

HANEHALKININ 12 AY SONRASI YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 45,60

2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hanehalkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.

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Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ olmuştur. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 37,8 olmuştur. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak yüzde 30,69

olmuştur.

KATILIMCILARIN YATIRIM TERCİHLERİ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43,0 oldu. İkinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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